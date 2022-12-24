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Plastik şişelerle Noel Ağacı yaptılar

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Lübnanlı aktivistler plastik şişelerden yaptıkları Noel Ağacı ile kanserli çocuklara destek olacak.
Plastik şişelerle Noel Ağacı yaptılar

Lübnanlı aktivistler, çevre bilinci oluşturmak ve etkinliğin geliriyle kanserli çocukların tedavisine yardımcı olmak amacıyla yeşil plastik şişelerden “çevre dostu Noel ağacı” yaptı.

Ülkenin kuzeyindeki Zagarta bölgesinde bir grup çevreci aktivist, “Dünyayı kirlilikten ve israftan kurtarabiliriz” sloganıyla yaklaşık 25 gün önce, topladıkları yeşil plastik şişelerle “Noel ağacı” yapmaya başladı.

Binşi Gölü’nün kenarındaki etkinlik alanında yerleştirilen 18 metrelik “Noel ağacı”nı ışıklandıran aktivistler, ziyaret edenlerin desteği ve daha sonra geri dönüşüm merkezlerine verilecek plastiklerden elde edilen geliri, kanserli çocukların tedavisinde kullanılmasını amaçlıyor.

Gönüllülerden oluşan bir ekiple çalışan aktivist Caroline Şebtini, ekibin yeşil renkli geri dönüştürülebilir yaklaşık 110 bin adet boş şişeyi, 25 günde bir araya getirerek, Noel ağacı yaptıklarını belirtti. Atık ve kirlilikten arınmış bir dünya için farkındalık fikrinden yola çıkarak, tüketilen malzemelerin geri dönüştürülmesinin önemini vurgulamayı amaçladıklarını ifade eden Şebtini, “Plastik şişeler vatandaşlardan toplandı ve çevreyi korumanın önemi konusunda bir bilinçlendirme kampanyası yapıldı. Güzel bir iş çıkardık” dedi.

Çevre etkinliğinin medya koordinatörü Evelina Mehus da Covid-19 nedeniyle 2 yıl ara verilen canlı Noel kutlamalarına “Böyle seçkin bir projeyle” döndüklerini söyledi. 

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