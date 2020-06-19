'Plastik yağmuru' doğayı tehdit ediyor: Yeryüzünün her yerine tonlarca mikroplastik partikül yağıyor

Yağmur suyuna karışan plastiğin nereye düşeceği belli değil

İnsanların doğaya verdiği maddi zararlar gün geçtikçe büyüyor. Bilim insanları son zamanlarda artan "plastik yağmurları" konusunda uyarıyor. Yağmur suyuna karışan plastik atıkların deniz ve kara canlılarına verebileceği zarar endişe uyandırıcı.

Amerikalı bilim insanlarının Science dergisinde yayımladığı bir çalışmaya göre ABD'de bazı bölgelerde, yağmur sularına karışan bin metrik tona varan mikroplastik partikül tespit edildi, bu da yaklaşık 120 milyon plastik şişeye tekabül ediyor.

ABD’nin 11 korunaklı bölgesinde yapılan araştırma, yağmurun oluşması için atmosfere karışan mikroplastik partiküllerinin inceleme alanlarındaki milli parklara yağdığını ortaya koydu.

Yağmur suyuna karışan plastiğin nereye düşeceği belli değil

Utah Üniversitesi‘nden araştırmaya katılan Janice Brahney bu süreci "plastik sarmalı" diye nitelendiriyor.

Plastiklerin parçalanarak, geri dönüşerek ve atmosfere karışarak bu sarmalın içinde kaldığını söyleyen Brahney’e göre, plastiğin bu yolculuğunun ne kadar sürdüğünü ve menzilinin genişliğini kimse bilmiyor.

Brahney, "Hemen hemen her örnekte küçük, renkli, parlak plastik kalıntıları görmek bizi gerçekten şaşırttı" diye konuştu.

Bu küçük plastik kalıntıları atmosfere yükselerek okyanus ve karadaki doğal yaşam alanlarına yağmur suyu ile birlikte düşerek canlılar ve toprak için büyük bir risk teşkil ediyor.

Plastik kirliliği, okyanusları tehdit eden etkenlerin başında geliyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre de her yıl ortalama 8 milyon ton plastik, okyanus sularına karışıyor.

Bu durumun devam etmesi halinde, 2025'e kadar her 3 ton balığa karşılık 1 ton plastik olacağı, 2050 yılında ise deniz ve okyanuslardaki plastik miktarının, deniz canlılarını geçeceği öngörülüyor.

Yunuslar, balinalar ve su kuşları, doğada yok olması onlarca yıl alan plastik parçalarını yiyecek sanıp tüketiyor. Plastik kirliliği, çöpleri gıda zanneden deniz canlılarının boğulmasına ya da plastik parçalara takılarak ölümü beklemesine yol açıyor.