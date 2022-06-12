Plastik yiyen ‘süper solucan’ keşfedildi: Kirlilikle mücadelede kullanılabilir

Microbial Genomics’de yayınlanan bilimsel makale, ‘süper solucan’ olarak bilinen kara böceği türü Zophobas morio’nun larvalarının, polistirenle beslenip hayatta kalabildiğini gösterdi.
BBC’nin haberine göre, araştırma grubundan yer alan Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden Dr. Chris Rinke, ‘lavraların bağırsaklarındaki enzimler sayesinde bu şekilde beslenebildiğini tahmin ettiklerini’ söyledi.
‘Süper solucanlar’ın plastik geri dönüşüm biyoreaktörlerinde kullanılabileceği belirtiliyor.
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