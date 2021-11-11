Platform 6 maddelik manifesto açıkladı halka mitinge katılım çağrısı yaptı...

AB toprağı olan ( Müktesebat askıya alınmış olsa bile ) Kıbrıs'ın kuzeyinde para birimi olarak Euroya geçişi sağlamak için AB ve Türkiye dahil ilgili tüm taraflarla görüşerek toplumsal kararlılıkla sonuç alıcı çalışmaları başlatmak, hem ekonomiyi hem de yurttaşları TL’nin enflasyonist etkisinden kurtarmak.