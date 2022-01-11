Platform KTOEÖS’ü Ziyaret Etti

Genel seçimlerin boykot edilmesi hedefiyle kurulan Boykot Platformu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı ziyaret etti.
Platform’un oluşturucularından Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP’den) verilen bilgiye göre, KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Platformu oluşturan BKP, YKP ve Federal Kıbrıs Hareketi’nden yetkililer görüştü.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan görüşmenin başında yaptığı açıklamada, boykotun bir uyanış, federal çözüm için safları sıklaştırma çağrısı olduğunu, mücadelenin 23 Ocak seçimlerinden sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
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