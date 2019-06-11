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Platon’un “Adil İnsan Adaletsiz İnsandan Daha Mutlu” tezi DAÜ’de irdelendi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliğinde “Platon’un Devlet’inde Adaletin Savunulması” konulu bir seminer gerçekleştirildi
Platon’un “Adil İnsan Adaletsiz İnsandan Daha Mutlu” tezi DAÜ’de irdelendi

DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt bir açılış konuşması yaparak, Antik Yunan Felsefesi Profesörü Mehmet M. Erginel’i katılımcılara tanıttı.

 

Erginel lisans eğitimini Duke Üniversitesi'nde İktisat Bölümü'nde tamamladıktan sonra felsefe alanına yöneldi. Antik Yunan felsefesinde uzmanlaşarak Austin'deki University of Texas Üniversitesi'nde Felsefe alanında yüksek lisans ve doktora derecesini tamamlayan Erginel, 2004'te Kıbrıs'a döndü ve o zamandan beri Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde çalışıyor. Makaleleri, Oxford Studies in Ancient Philosophy, The Classical Quarterly ve The British Journal for the History of Philosophy gibi önde gelen birçok dergide yer aldı. Princeton Üniversitesi'nde Misafir Araştırma Görevlisi ve St. Andrews Üniversitesi'nde Misafir Araştırmacı olarak görev yapan Erginel, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Misafir Öğretim Üyesi olarak ders verdi.

 

Erginel'in araştırmaları Platon ve Aristoteles'in eserlerinde bulunan, özellikle etik ve ahlaki psikoloji olmak üzere metafizik ve epistemoloji gibi çeşitli alanlara odaklanıyor. Sunumu sırasında, Platon’un Devlet eserinde incelediği bu konuların yanısıra eğitim ve siyaset felsefesi üzerine tartışmaların da bulunduğuna değinen Erginel, eserde tüm bu tartışmaları birleştiren ortak temanın adalet olduğunu belirtti. Erginel özellikle adil insanın adaletsiz insandan daha mutlu olduğu tezinin Plato’nun Devlet eserinin en büyük teması olduğunu vurguladı.
 
Erginel konuşması sırasında Platon’un: despot liderlerin en mutsuz ve yalnız kişiler olduğunu; bu tür siyasi figürlerin hiç arkadaşının olmadığını; sürekli olarak onları kim öldürebilir, onlara kim ihanet edebilir diye düşündüklerini; etraflarında onları koruyacak bir ordu olmadan yönettikleri insanlarla etkileşime girmekten korktuklarını; ve kendilerini koruyanların bile her an onlara ihanet edebileceği endişesiyle yaşadıklarını iddia ettiğini ifade etti. Platon’a göre adalet dahil tüm erdemlere sahip olan filozofların ise ahenkli birer ruha sahip olduklarını, ayrıca felsefi zevklerin en üstün zevkler olduğunu, bu nedenlerle filozofların daha mutlu olduklarını belirten Erginel, kadınların da ideal devlet yöneticileri olabileceğini savunduğundan dolayı Platon’un bazen ilk feminist olarak tanımlandığını sözlerine ekledi.
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