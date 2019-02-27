PLAYBOY GÜZELİNİN ÖLMEDEN ÖNCE ATTIĞI TWEET, KAN DONDURDU!
41 yaşındaki Natacha Jaitt, yatağında çırılçıplak uzanmış bir halde ölü bulundu. Kanında yüksek oranda kokain ve alkole rastlanan genç kadın, 2018'de ortaya attığı birtakım iddialar nedeniyle çok konuşulmuştu.
Playboy güzeli Natacha Jaitt, yatağında çıplak halde ölü bulundu. Jaitt'in ölümünün aşırı doz uyuşturucudan kaynaklandığını düşünen polis, genç kadının bir yıl önce aldığı ölüm tehditlerinden yola çıkarak, soruşturmanın seyrini değiştirdi.
27 Şubat 2019 Çarşamba 21:30
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