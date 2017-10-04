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Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ı biyografisi çekiliyor

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Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ı biyografisi çekiliyor
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner’ın biyografi filmi için çalışmalar başladı. Filmde ünlü ismi Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto canlandıracak.

Filmloverss'tan Oğuzhan Demirkan'ın haberi şöyle:

6 Ekim’de vizyona girecek Blade Runner 2049‘la gündemde olan Jared Leto, bir sonraki projesini bulmuş gibi gözüküyor. Yalnızca 1 hafta önce, 27 Eylül’de hayatını kaybeden Hugh Hefner‘ın hayatı film oluyor ve başrolde 2013 yapımı Dallas Buyers Club ile Oscar kazanan Leto yer alacak.

The Last Stand ile son olarak kamera arkasına geçtiği 2014 yapımı Hercules filmlerini yöneten Brett Ratner‘ın yöneteceği biyografik film, aylık Playboy dergisini kuran Hefner’ın hayat hikâyesine odaklanacak.

91 yaşında hayatını kaybeden Hugh Hefner’ın hayatı, yönetmen Brett Ratner’ın prodüksiyon şirketi RatPac Entertainment çatısı altında çekilecek. Aslında 10 yıl önce planlanan bu filmin yönetmen koltuğunda, o dönemde de Ratner’ın oturması planlanıyordu ancak geliştirilme aşamasındaki sıkıntılar nedeniyle proje hayata geçemedi. O dönem projenin yapılmasına onay veren Hefner şunları söylemişti:

“Stüdyoların son yıllarda benim hayatımla ilgili film yapmakla ilgilendiklerini ve konuştuklarını biliyorum. Zamanlamanın doğru yapıldığı an, bu proje için mükemmel bir yaratıcı ekibin bir araya geleceğine hep inandım. Brett Ratner ve yapım şirketiyle o ekibi bulduğumuza inanıyorum. Bu işbirliği için oldukça sabırsızlanıyorum.”

Daha Hefner’ın ölüsü bile soğumadan harekete geçen Hollywood’un kurnaz yapımcılarından Brett Ratner’ın büyük ihtimalle Oscar’a oynayacağı isimsiz biyografik filmin, en erken 2019’da vizyona girmesi bekleniyor.

 

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