Playstation 4 güncellemesinde büyük hata

PlayStation 4 modelleri için gelen 4.50 güncellemesi beraberinde sürpriz bir hatayı da getirdi. İnternet bağlantısında yaşanan problemler şimdiden oyuncuları bezdirdi.

Harici depolama desteği ve Boost Mode gibi öne çıkan özellikler sunan Sistem Yazılımı Güncellemesi 4.50 sonrasında birçok konsol kullanıcısı önemli ağ sorunları ile karşı karşıya geldi. Özellikle de Wi-Fi yani kablosuz ağın kullanılamamasına sebep olan bu sorun için henüz resmî bir düzeltme de maalesef yok.

SORUN HENÜZ ÇÖZÜLEBİLMİŞ DEĞİL!

Bazı kullanıcılar konsolun kablosuz ağ bağlantısını sağlamış olsa da sürekli olarak kopmalar yaşadıklarını ifade ediyor. Bazılarıysa sürekli olarak kablosuz şifrelerinin hatalı olduğu uyarısını aldıklarını söylüyor. Bunu aşmak içinse kullanıcılar pek iyi bir seçenek olmasa da kablosuz ağ şifresini kaldırmak zorunda kalıyor. Karşılaşılan hata kodu ise NW-31297-2 olarak vurgulanıyor.

Şimdilik kullanıcıların ağa bağlanmak için tek yapabileceği PlayStation 4 konsollarını kablolu ethernet bağlantısını ile kullanmak. Bakalım Sony konuyla ilgili güncellemeyi ne zaman sunacak?