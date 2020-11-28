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Playstation 5 Tarihi Satış Rekoruna İmza Attı

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Sony, PlayStation 5'in şirket tarihinin en büyük çıkışını yaparak satış rekoru kırdığını açıkladı.
Playstation 5 Tarihi Satış Rekoruna İmza Attı

Sony'nin 11 Haziran'da düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony tarihinde yeni bir rekora imza attı.

PlayStation resmi hesabından yapılan açıklamaya göre PS5, Sony tarihinin en büyük konsol çıkışını gerçekleştirerek rekor kırdı.

YENİ STOKLAR YOLDA

Yayınlanan açıklamada,"PS5'in tarihimizin en büyük konsol çıkışı olmasını sağlayan oyunculara teşekkür ederiz. Şu anda konsola olan talep eşi benzeri görülmemiş bir seviyede, bu nedenle yıl sonunda önce yeni PS6 stokları gelecek. Lütfen bölge satıcılarınızla iletişimde kalın." ifadeleri kullanıldı.

PlayStation patronu Jim Ryan, dünya genelinde tüm stokların tükendiğini ve bu durumun bir süre daha devam edeceğini açıklamıştı.

Şu an için PlayStation 5’in yeniden ne zaman stoklarda olacağına dair net bir tarih bulunmuyor.

PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI

PS5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklanmıştı.

Ancak stokların tükenmesini fırsat bilen karaborsacılar, konsolun fiyatını 15 bin liraya kadar çıkarmış durumda.

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