 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

PlayStation Plus Temmuz ayı ücretsiz oyunları açıklandı!

»
PlayStation Plus Temmuz ayı ücretsiz oyunları açıklandı!
PlayStation her ayın sonunda olduğu gibi, PlayStation Plus platformunda ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlarını tanıtmaya devam ediyor.

Sony’nin yaptığı açıklamaya göre PlayStation 4’te Until Dawn, Game of Thrones: A Telltale Games Series, Don’t Die, Mr. Robot ve That’s You adlı yapımlar, PlayStation Plus üyelerine Temmuz ayında ücretsiz olarak dağıtılacak.

UNTIL DAWN ÜCRETSİZ OLUYOR

PlayStation 3 kullanıcılarını da ihmal etmeyen firma; Tokyo Jungle, Darkstalkers ve Resurrection adındaki oyunları ücretsiz olarak sunmaya hazırlanıyor.

Bunun dışında da geriye PS Vita platformu kalıyor ve Don’t Die, Mr. Robot ve Element4l’ü deneme şansı bu platformun kullanıcılarına ücretsiz hale geliyor.

PlayStation'ın paralı bir hizmeti olan PlayStation Plus sayesinde oyunlardaki çevrimiçi özellikleri kullanabiliyor ve topluluğun bir parçası olabiliyorsunuz.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • NASA’dan flaş açıklama! O iddia yalan28 Haziran 2017 Çarşamba 13:20
  • Bu servis sayesinde tüm medya dosyalarınız bulutta maksimum güvende28 Haziran 2017 Çarşamba 11:21
  • Türkiye nüfusunun 26 katı!28 Haziran 2017 Çarşamba 10:56
  • WhatsApp’a gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor!28 Haziran 2017 Çarşamba 09:57
  • Eksik parçayı yaptırarak aracınıza takacaksınız27 Haziran 2017 Salı 10:04
  • İnsan evriminde yeni bir dönemin başlıyor!27 Haziran 2017 Salı 09:57
  • Artık Gmail’de görülen reklamlar için kullanıcının e-postaları incelenmeyecek.26 Haziran 2017 Pazartesi 11:30
  • WhatsApp mesaj gönderemeyecek telefon modellerini güncelledi25 Haziran 2017 Pazar 13:09
  • iPhone 8 nasıl olacak? İşte ortaya çıkan yeni görseller25 Haziran 2017 Pazar 13:08
  • Periscope uygulaması üzerinden canlı yayın yapan kullanıcılarına para kazandırıyor!24 Haziran 2017 Cumartesi 11:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti