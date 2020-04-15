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Plazma nakledilen 78 yaşındaki hastanın Koronavirüs testi negatife döndü

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Plazma nakledilen 78 yaşındaki hastanın Koronavirüs testi negatife döndü
Plazma nakledilen 78 yaşındaki hastanın Koronavirüs testi negatife döndü

Antalya'da Koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak'ın (27), plazma bağışında bulunduğu 78 yaşındaki hastanın Koronavirüs testi negatife döndü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Şu an hastamızın sağlık durumu iyi. Bu güzel bir gelişme" dedi.

26 Mart'ta baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden ve Koronavirüs testi pozitif çıkan
Çağlar Çolak, 14 gün evde karantina olduktan sonra testi negatife döndü. Çolak, Koronavirüse karşı geliştirilen immün plazma yönteminde kullanılması için 10 Nisan günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek, plazma bağışında bulundu.  

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Çağlar Çolak'tan alınan 'konvelesan plazma'nın aktarıldığı yoğun bakımdaki kadın hastanın Koronavirüs test sonucunun, negatife döndüğünü açıkladı. Prof. Dr. Aydınlı, "Şu an hastamızın sağlık durumu iyi. Bu güzel bir gelişme. Hastamızın birçok kronik rahatsızlığıyla da mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer kronik rahatsızlıkları da düzelecektir. Hastamızın tedavisi sürüyor" dedi.

Plazma tedavisinin önerilen yöntemlerden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydınlı, Sağlık Bakanlığı'nın onayından sonra plazma tedavisine başladıklarını kaydetti.

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