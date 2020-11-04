  • BIST 1.168
  • Altın 518,109
  • Dolar 8,4284
  • Euro 9,8750
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6 pozitif vaka

Plümer Tatar’a “Diplomasi Hatıraları” İsimli Kitabını Takdim Etti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emekli Büyükelçi Aytuğ Plümer’i kabul ederek görüştü. 
Plümer Tatar’a “Diplomasi Hatıraları” İsimli Kitabını Takdim Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emekli Büyükelçi Aytuğ Plümer’i kabul ederek görüştü. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Plümer, görüşmede, gençlik ve mesleki anılarını kaleme aldığı “Diplomasi Hatıraları” isimli kitabını, Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Plümer’in gençlik yıllarından başlayarak hatıralarını kaleme almasının anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, tebrik etti. 

KKTC’nin tarihi bakımından da önemli olduğunu belirttiği kitabı ilgiyle okuyacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Uzun yıllar bir diplomat, müsteşar olarak devlete hizmet verdiniz, uzun yıllar yurt dışında görev yaptınız. En üst düzeyde KKTC’ye ve haklı davamıza uzun süre hizmetleriniz takdire şayandır. Bütün bu hizmetlerinizi ve hatıralarınızı bu kitapta halkımızla paylaşmanız ve buradan dünyaya da verilecek mesajların ne kadar anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Sizlere başarılar diliyorum” dedi. 

Emekli Büyükelçi Aytuğ Plümer de, kabulden dolayı teşekkürlerini sundu. 

Cumhurbaşkanı Tatar’ın liderliğinde yeni bir dönem başladığını ifade ederek, her zaman katkıya hazır olduklarını belirten Plümer, “Bu kitap, sizin de dediğiniz gibi, 35 senenin hikayesidir. Cumhurbaşkanı olarak size bunu takdim etmekten şeref duyarım” diye konuştu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gardiyan cezaevine uyuşturucu hap sokmak istersek suç üstü yakalandı!04 Kasım 2020 Çarşamba 15:33
  • YDP'den mektup açıklaması04 Kasım 2020 Çarşamba 14:59
  • Erdemli Köyünde başıboş köpekler 15 danayı parçaladı04 Kasım 2020 Çarşamba 14:48
  • Özyiğit:“İvedi olarak ekonomik sorunlara odaklanılmalı”04 Kasım 2020 Çarşamba 14:29
  • Sivil Savunma Değirmenlik Belediyesi’nde Tatbikat Gerçekleştirdi04 Kasım 2020 Çarşamba 14:17
  • Lefkoşa’dan İzmir’e Dayanışma Mektupları Postalandı04 Kasım 2020 Çarşamba 14:16
  • Sol Hareket’ten Cumhurbaşkanı Tatar’a Eleştiri04 Kasım 2020 Çarşamba 14:14
  • İskele'de elektrik kesintisi yapılacak04 Kasım 2020 Çarşamba 14:13
  • Erhürman:'' İnsanların işsiz kalması umurlarında bile değil.''04 Kasım 2020 Çarşamba 14:06
  • Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar İzmir’e Geçmiş Olsun Dileklerini İletti04 Kasım 2020 Çarşamba 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti