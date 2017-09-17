Plümer’de eski şampiyon kazandı

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nın dördüncü ayağı dün Plümer Koruluğu’nda yapıldı. Günün en iyi derecesini eski şampiyonlardan Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi elde etti.
Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı dün, Plümer Koruluğu’nda hazırlanan 1.9 kilometrelik etapta yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen 2017 Off Road Şampionası’nda sezonun dördüncü yarışı, Baştaşlar Construction sponsorluğunda hayata geçirildi. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfta yapılan yarışta 19 ekip start aldı fakat zorlu yarışta çeşitli mekanik arızalarla 12 ekip finiş görebildi.
Günün en iyi derecesini, geçmiş yıllarda bir çok kez şampiyonluğa ulaşan Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi elde etmeyi başardı. En yakın rakibine 23 saniye fark atan Bedel-Güney ikilisi izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Genel Klasmanda ikinci olan ekip Görkem Eren-Ahmet Türcan ikilisi olurken, Spiros Spirou-Filippos Filippou ikilisi üçüncü oldu.
Sınıf 1’de Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi birinci, Erkut Cambaz-Nelin Cambaz ikilisi ikinci ve Erol Ataser-Mehmet Katrancı ikilisi üçüncü oldu. Genel Klasmanda ikinci olan Eren-Türcan ikilisini Sınıf 2’de Mustafa Şah-Halil Şah ikilisi takip etti. Sınıf 3’ün zirvesinde ise güneyden yarışa katılan Spirou-Filippou ikilisi vardı. Onları yine güneyden yarışa katılan Adamos Demetriou-Xristos Epiphaniou ikilisi takip etti. Üçüncü olan ekip ise Şefik Uzun-Ertunç Çapun ikilisi oldu. Sınıf 4’te mücadele eden ve günün en iyi derecesini elde eden Bedel-Güney ikilisini Sınıf 4’te Yusuf Tosun-Mustafa Tosun ikilisi takip etti.
Yarış sonunda sınıflarında dereceye girenlere kupaları düzenlenen törenle takdim edilirken, Baştaşlar Construction tarafından sınıf birincilerine 1500 TL’lik hediye çekleri ve sınıf ikincilerine Pekur Limited’ten yangın tüpleri hediye edildi.
Baştaşlar Off Road Yarışı dereceler;
No.
Pilot
Co-Pilot
Sınıf
Araç
Toplam
1
406
Niyazi Bedel
Hasan Güney
S4
Range Rover
12:30.3
2
207
Görkem Eren
Ahmet Türcan
S2
Suzuki Vitara
12:53.0
3
311
Spiros Spirou
Filippos Filppou
S3
Jeep Cherokee
13:05.6
4
210
Mustafa Şah
Halil Şah
S2
Suzuki Vitara
13:11.4
5
305
Adamos Demetriou
Xristos Epiphaniou
S3
Jeep Cherokee
13:20.2
6
306
Şefik Uzun
Ertunç Çapun
S3
Nissan Patrol
13:21.9
7
410
Yusuf Tosun
Mustafa Tosun
S4
Isusu Vehicross
14:10.1
8
104
Burak Emingil
Emin Emingil
S1
Suzuki X90
14:32.9
9
102
Erkut Cambaz
Nelin Cambaz
S1
Suzuki Samurai
15:54.0
10
106
Erol Ataser
Mehmet Katrancı
S1
Suzuki Samurai
16:34.6
11
314
Ali Kunduracı
Mustafa Beyaz
S3
Range Rover
17:03.1
12
308
Spiros Drousiotis
Antonis Marasinos
S3
Jeep Cherokee
17:13.5
13
403
Nikolas Efstatiou
Statis Efstatiou
S4
Nissan Patrol
Bitiremedi
14
208
Ahmet Esendağlı
Enver Taçoy
S2
Suzuki Vitara
Bitiremedi
15
304
Halil Erdoğuş
Ali Kofalı
S3
Jeep Cherokee
Bitiremedi
16
409
Hulus Eren
Cemal Çelik
S4
Suzuki Vitara
Bitiremedi
17
206
Argun Çağıl
Gökberk Çağıl
S2
Suzuki Vitara
Bitiremedi
18
105
Erdem Oskar
Hüseyin Köroğlu
S1
Suzuki Vitara
Bitiremedi
19
303
Ecevit Ormanlı
Salim Ormanlı
S3
Mitsubishi Pajero
Bitiremedi
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