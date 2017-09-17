 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
FLAŞ HABERGönyeli'de kokain: 3 kişi tutuklandı

Plümer’de eski şampiyon kazandı

» »
Plümer’de eski şampiyon kazandı
Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nın dördüncü ayağı dün Plümer Koruluğu’nda yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nın dördüncü ayağı dün Plümer Koruluğu’nda yapıldı. Günün en iyi derecesini eski şampiyonlardan Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi elde etti.

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı dün, Plümer Koruluğu’nda hazırlanan 1.9 kilometrelik etapta yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen 2017 Off Road Şampionası’nda sezonun dördüncü yarışı, Baştaşlar Construction sponsorluğunda hayata geçirildi. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfta yapılan yarışta 19 ekip start aldı fakat zorlu yarışta çeşitli mekanik arızalarla 12 ekip finiş görebildi.

 

Günün en iyi derecesini, geçmiş yıllarda bir çok kez şampiyonluğa ulaşan Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi elde etmeyi başardı. En yakın rakibine 23 saniye fark atan Bedel-Güney ikilisi izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Genel Klasmanda ikinci olan ekip Görkem Eren-Ahmet Türcan ikilisi olurken, Spiros Spirou-Filippos Filippou ikilisi üçüncü oldu.

 

Sınıf 1’de Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi birinci, Erkut Cambaz-Nelin Cambaz ikilisi ikinci ve Erol Ataser-Mehmet Katrancı ikilisi üçüncü oldu. Genel Klasmanda ikinci olan Eren-Türcan ikilisini Sınıf 2’de Mustafa Şah-Halil Şah ikilisi takip etti. Sınıf 3’ün zirvesinde ise güneyden yarışa katılan Spirou-Filippou ikilisi vardı. Onları yine güneyden yarışa katılan Adamos Demetriou-Xristos Epiphaniou ikilisi takip etti. Üçüncü olan ekip ise Şefik Uzun-Ertunç Çapun ikilisi oldu. Sınıf 4’te mücadele eden ve günün en iyi derecesini elde eden Bedel-Güney ikilisini Sınıf 4’te Yusuf Tosun-Mustafa Tosun ikilisi takip etti.

 

Yarış sonunda sınıflarında dereceye girenlere kupaları düzenlenen törenle takdim edilirken, Baştaşlar Construction tarafından sınıf birincilerine 1500 TL’lik hediye çekleri ve sınıf ikincilerine Pekur Limited’ten yangın tüpleri hediye edildi.

 

Baştaşlar Off Road Yarışı dereceler;

 

No.

Pilot

Co-Pilot

Sınıf

Araç

Toplam

1

406

Niyazi Bedel

Hasan Güney

S4

Range Rover

12:30.3

2

207

Görkem Eren

Ahmet Türcan

S2

Suzuki Vitara

12:53.0

3

311

Spiros Spirou

Filippos Filppou

S3

Jeep Cherokee

13:05.6

4

210

Mustafa Şah

Halil Şah

S2

Suzuki Vitara

13:11.4

5

305

Adamos Demetriou

Xristos Epiphaniou

S3

Jeep Cherokee

13:20.2

6

306

Şefik Uzun

Ertunç Çapun

S3

Nissan Patrol

13:21.9

7

410

Yusuf Tosun

Mustafa Tosun

S4

Isusu Vehicross

14:10.1

8

104

Burak Emingil

Emin Emingil

S1

Suzuki X90

14:32.9

9

102

Erkut Cambaz

Nelin Cambaz

S1

Suzuki Samurai

15:54.0

10

106

Erol Ataser

Mehmet Katrancı

S1

Suzuki Samurai

16:34.6

11

314

Ali Kunduracı

Mustafa Beyaz

S3

Range Rover

17:03.1

12

308

Spiros Drousiotis

Antonis Marasinos

S3

Jeep Cherokee

17:13.5

13

403

Nikolas Efstatiou

Statis Efstatiou

S4

Nissan Patrol

Bitiremedi

14

208

Ahmet Esendağlı

Enver Taçoy

S2

Suzuki Vitara

Bitiremedi

15

304

Halil Erdoğuş

Ali Kofalı

S3

Jeep Cherokee

Bitiremedi

16

409

Hulus Eren

Cemal Çelik

S4

Suzuki Vitara

Bitiremedi

17

206

Argun Çağıl

Gökberk Çağıl

S2

Suzuki Vitara

Bitiremedi

18

105

Erdem Oskar

Hüseyin Köroğlu

S1

Suzuki Vitara

Bitiremedi

19

303

Ecevit Ormanlı

Salim Ormanlı

S3

Mitsubishi Pajero

Bitiremedi

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ares Türkiye’de yine şampiyon11 Eylül 2017 Pazartesi 10:29
  • 5’inci Dağ Bisikleti Yarışı düzenleniyor08 Eylül 2017 Cuma 14:12
  • 3. Uluslararası Kite Surf Yarışması yapıldı05 Eylül 2017 Salı 09:48
  • İşte en pahalı 10 Türk futbolcu!31 Ağustos 2017 Perşembe 16:48
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, milli yüzücü Sevinç’i kabul etti29 Ağustos 2017 Salı 12:21
  • Cevat Yıldız dünya 3'üncüsü oldu!27 Ağustos 2017 Pazar 16:47
  • KKTC Golf Federasyonu’ndan açıklama:Yıpratmaya yönelik haberler yapılıyor21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:02
  • Veteranlar'dan Masa Tenisi'nde önemli başarı20 Ağustos 2017 Pazar 09:31
  • 4x100 Türkiye Bayrak Takımı, dünya yedincisi oldu. Bolt dramatik bir şekilde veda etti!i13 Ağustos 2017 Pazar 10:15
  • Milli gururumuz Yiğitcan, Bolt'un son faal yarışında koşacak12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti