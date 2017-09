Plümer’de eski şampiyon kazandı

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nın dördüncü ayağı dün Plümer Koruluğu’nda yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı dün, Plümer Koruluğu’nda hazırlanan 1.9 kilometrelik etapta yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen 2017 Off Road Şampionası’nda sezonun dördüncü yarışı, Baştaşlar Construction sponsorluğunda hayata geçirildi. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfta yapılan yarışta 19 ekip start aldı fakat zorlu yarışta çeşitli mekanik arızalarla 12 ekip finiş görebildi.

Günün en iyi derecesini, geçmiş yıllarda bir çok kez şampiyonluğa ulaşan Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi elde etmeyi başardı. En yakın rakibine 23 saniye fark atan Bedel-Güney ikilisi izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Genel Klasmanda ikinci olan ekip Görkem Eren-Ahmet Türcan ikilisi olurken, Spiros Spirou-Filippos Filippou ikilisi üçüncü oldu.

Sınıf 1’de Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi birinci, Erkut Cambaz-Nelin Cambaz ikilisi ikinci ve Erol Ataser-Mehmet Katrancı ikilisi üçüncü oldu. Genel Klasmanda ikinci olan Eren-Türcan ikilisini Sınıf 2’de Mustafa Şah-Halil Şah ikilisi takip etti. Sınıf 3’ün zirvesinde ise güneyden yarışa katılan Spirou-Filippou ikilisi vardı. Onları yine güneyden yarışa katılan Adamos Demetriou-Xristos Epiphaniou ikilisi takip etti. Üçüncü olan ekip ise Şefik Uzun-Ertunç Çapun ikilisi oldu. Sınıf 4’te mücadele eden ve günün en iyi derecesini elde eden Bedel-Güney ikilisini Sınıf 4’te Yusuf Tosun-Mustafa Tosun ikilisi takip etti.

Yarış sonunda sınıflarında dereceye girenlere kupaları düzenlenen törenle takdim edilirken, Baştaşlar Construction tarafından sınıf birincilerine 1500 TL’lik hediye çekleri ve sınıf ikincilerine Pekur Limited’ten yangın tüpleri hediye edildi.

Baştaşlar Off Road Yarışı dereceler;