  • BIST 94.783
  • Altın 245,779
  • Dolar 5,9358
  • Euro 6,6229
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Podyumda düşen model öldü

» »
Brezilya'da düzenlenen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek yere düştü. Epilepsi krizi geçirdiği düşünülen manken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Podyumda düşen model öldü

Brezilya'nın ünlü erkek modellerinden Tales Soares defile sırasında podyumda düştükten sonra yaşamını yitirdi.

26 yaşındaki Toares’in olay sırasında ayakkabısının bağcıklarına takılarak dengesini kaybettiği zannedilse de, epilepsi krizi ihtimali üzerinde de duruluyor.

​Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Soares, podyumda yapılan acil müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede öldü.

Sao Paolo moda haftasında, Ocksa markasının defilesinde yaşanan olay an be an kameralara da yansıdı. Soares podyumun ön tarafına gelip dönüşünü yaptıktan hemen sonra yalpalamaya başladı, bir iki adım attıktan sonra yüz üstü yere kapaklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni nesil Yapay Zekâ uzmanı Miscouridou, Yapay Zekâ ve geleceği konuştu27 Nisan 2019 Cumartesi 21:34
  • ABD’de 5 bebeğin ölümüne yol açan ana kucakları piyasadan çekildi27 Nisan 2019 Cumartesi 11:52
  • Araştırma: Çocuklar, sokakta oynamayı, tablete tercih ediyor26 Nisan 2019 Cuma 19:05
  • Keşfedilen “garip” yengeç türü modern türlerin evrimini yeniden ele almaya zorluyor26 Nisan 2019 Cuma 11:17
  • Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı: Haritada KKTC de var26 Nisan 2019 Cuma 10:08
  • Balmumundan 'Khaleesi' heykeli alay konusu oldu: "Daenerys dışında her şeye benziyor"25 Nisan 2019 Perşembe 14:35
  • Dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekecekler25 Nisan 2019 Perşembe 10:37
  • Japonya ‘kısırlaştırma’ mağdurlarına tazminat ödeyecek24 Nisan 2019 Çarşamba 23:00
  • Dedesi, ‘Yüzünde şeytanı gördüm’ dediği torununu sıcak fırına attı24 Nisan 2019 Çarşamba 22:30
  • İnsanlar Neden Kendilerinin Çıplak Fotoğraflarını Çekerler?24 Nisan 2019 Çarşamba 18:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti