“Kıbrıs-Yunan Toprağı” sloganı ve Yunanistan bayraklarıyla yürüyen bir avuç ELAM’cı faşistin peşine takılanlara inat, yurtsever ilerici öğrencilerin yönetiminde olduğu POFEN ve PSEM Kıbrıs bayrakları ve “Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler-Ortak Vatan ve Ortak Mücadele” sloganıyla yürüdüler.

Bugün Kıbrıs’ın çeşitli kentlerinde gerçekleştirdikleri kitlesel gösterilerle yasadışı devletin kuruluşunu kınayan Kıbrıs Yüksek Öğrenim Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (POFEN) ve Kıbrıs Orta Öğrenim Öğrencileri Koordinasyon Komitesi (PSEM) Kıbrıs sorununun çözümü ile yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi isteklerini güçlü bir şekilde haykırdılar.

Gösterilerin ana sloganları “Birleşik Federal Kıbrıs”, “Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler-Ortak Vatan ve Ortak Mücadele”, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” ve “Bağımsızlık-Özgürlük-Demokrasi” oldu.

POFEN ve PSEM yayınladıkları açıklamada Kıbrıs sorununun çözümünün hiçbir zaman olmadığı kadar acil olduğunu vurguladılar. Kıbrıs’ı bölen tel örgülerin iki yanından da duyulan aşırı zararlı milliyetçi seslere ve küçük siyasi çıkarlara hizmet amacıyla Kıbrıs sorununda sürekli mutasyon sergileyen oy avcısı popülist yaklaşımlara karşı mücadeleye devam edeceklerini duyurdular.

DİSİ gençliğinin bu yıl da örgütlü öğrenci hareketinin gösterilerine katılmayarak, kendilerinin tek derdinin halkı bölmek olduğunu kanıtlayan tutumunu da kınayan POFEN ve PSEM, orduların ve tel örgülerin olmayacağı Kıbrıslırumların, Kıbrıslıtürklerin, Ermenilerin, Maronitlerin ve Latinlerin gerçek efendisi olacağı barış ve kardeşliğin Kıbrıs’ı için mücadelede aktif olarak yer almaları yönünde tüm gençlere çağrıda bulundular.