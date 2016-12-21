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Pokemon Go Apple Watch’a gelecek mi?

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Pokemon Go Apple Watch’a gelecek mi?
Pokemon GO’yu Apple akıllı saatine getirmek için geliştirme süreci devam ediyor.

Pokemon Go'yu durmadan oynayan iOS kullanıcıları uzun süredir, yapımdan Apple Watch'a destek vermesini bekliyorlar. Niantic sonunda bu konudaki sessizliğini bozarak açıklama yaptı.

Pokemon GO geliştiricisi Niantic, Eylül ayında gerçekleştirilen Apple etkinliğinde Apple Watch için oyun uygulamasının destek sunacağını duyurmuş hatta ufak da bir tanıtım gerçekleştirmişti. Öte yandan aradan geçen sürede hiçbir hareketlilik olmaması, bu desteğin gelmeyeceğini düşündürmeye başlatmıştı.

Geliştirme süreci devam ediyor

Sonunda Niantic, Apple Watch sahiplerinin feryadını duymuş olacak ki konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Buna göre şirket, halen Pokemon GO'yu Apple akıllı saatine getirmek için geliştirme sürecini devam ettiriyor ve projenin iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

Bu açıklamanın gelmesinde, geçtiğimiz haftasonu Reddit'te Niantic'ten geldiği iddia edilen gerçek olmayan bir e-posta ile geliştirme sürecinin iptal edildiği hakkındaki içeriğin etkili olduğunu da tahmin edebiliriz. Buna sebep olaraksa ilginin yetersiz olduğu ileri sürülmüştü.

Bakalım Pokemon GO oyuncularının akıllı telefonları cebindeyken de belirli eylemleri gerçekleştirmesini ve durumlarını takip etmelerini sağlayacak destek ne zaman sunulacak?

Öte yandan Pokemon GO'nun halen resmi olarak App Store Türkiye'de yer almadığını da unutmamak gerek!

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