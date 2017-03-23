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Pokemon Go’da haftalık görev güncellendi

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Pokemon Go’da haftalık görev güncellendi
Pokemon Go'ya ikinci jenerasyon Pokemonlar ile gelen evrim eşyaları ile ilgili oyuncuları sevindirecek bir güncelleme geldi.

Geçtiğimiz yılın en büyük bağımlılıklarından biri olan Pokemon Go  yeniden dönüş hazırlığında. Henüz Türkiye için resmi olarak çıkmasa da bir şekilde halen takipçileri olan oyuna yepyeni bir güncelleme geldi.

Artık Pokemon Go oyuncuları 7 gün boyunca First PokéStop of the Day meydan okumasını tamamlarlarsa, rastgele bir evrim eşyası kazanacaklar. Android cihazlar için 0.59.1 ve iOS cihazlar için 1.29.1 olarak geçen bu yeni versiyon, aynı zamanda oyun içerisinde görülen metin bazlı hataları da gideriyor.

Daha büyük yenilikler yolda
Niantic Labs tarafından yapılacak devasa güncellemeyi de merakla bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla Efsanevi Pokemon oyuna eklenecek. Ayrıca yapıma takas sistemi de gelecek. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, bu takas sistemi online olarak kullanılamayacak. Sadece yakın olduğunuz kişilerle Pokemon’larınızı değiş tokuş yapabileceksiniz. Bakalım asıl beklediğimiz güncelleme ne zaman bizlerle buluşacak?

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