Pokemon Go’dan Sevgililer Günü etkinliği!

İlk çıktığı dönemde tüm dünyada bir çılgınlık haline gelen Pokemon Go 14 Şubat Sevgililer Günü için 1 haftalık özel bir etklink başlattı. İşte Pokemon Go'nun özel Sevgililer günü etkinliğinden detaylar...

Yapımcısına en çok para kazandıran mobil oyunlardan biri olan Pokemon Go 15 Şubat’a kadar sürecek özel bir Sevgililer Günü etkiliği başlattı. Pokemon GO’nun yapımcısı Niantic’in yaptığı açıklamaya göre bugünden itibaren Sevgililer Günü’nün sonuna kadar bazı pokemonlarlşa daha çok karşılaşacaksınız ve yumurtlardan belli bazı pokemonlar daha çok çıkacak.

Pokemon Go’nun yapımcısı Niantic’in resmi sitesinden duyurulan Sevgililer Günü etkiliği kapsamında pokemon avladığınızda 2 kat şeker kazanacaksınız ve yanınızda gezdirdiğiniz Pokemon 2 kat daha hızlı şeker bulacak. Ayrıca etkinlik boyunda Chansey, Clefable, Jigglypuff, Lickitung gibi pembe pokemonlarla daha çok karşılaşacaksınız. Cleffa, Igglybuff ve Smoochum pokemonlarının yumurtadan çıkma olasılığı da artırılmış. Son olarak bulunduğunuz noktaya Pokemon çekmeye yarayan Lure modüllerinin süresi 6 saate çıkartılmış.

SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ TAM OLARAK NE ZAMAN SONA ERECEK?

Niantic’in açıklamasına göre Türkiye saatiyle 8 Şubat 00.01’da başlayan etkinlik 15 Şubat 00.01’de sona erecek. Yani 14 Şubat Sevgililer Günü’nün bitişi ile etkinlik de sona bitecek.