 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.870
  • Altın 145,274
  • Dolar 3,6823
  • Euro 3,9204
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Pokemon Go’dan Sevgililer Günü etkinliği!

»
Pokemon Go’dan Sevgililer Günü etkinliği!
İlk çıktığı dönemde tüm dünyada bir çılgınlık haline gelen Pokemon Go 14 Şubat Sevgililer Günü için 1 haftalık özel bir etklink başlattı. İşte Pokemon Go'nun özel Sevgililer günü etkinliğinden detaylar...

Yapımcısına en çok para kazandıran mobil oyunlardan biri olan Pokemon Go 15 Şubat’a kadar sürecek özel bir Sevgililer Günü etkiliği başlattı. Pokemon GO’nun yapımcısı Niantic’in yaptığı açıklamaya göre bugünden itibaren Sevgililer Günü’nün sonuna kadar bazı pokemonlarlşa daha çok karşılaşacaksınız ve yumurtlardan belli bazı pokemonlar daha çok çıkacak.

Pokemon Go’nun yapımcısı Niantic’in resmi sitesinden duyurulan Sevgililer Günü etkiliği kapsamında pokemon avladığınızda 2 kat şeker kazanacaksınız ve yanınızda gezdirdiğiniz Pokemon 2 kat daha hızlı şeker bulacak. Ayrıca etkinlik boyunda Chansey, Clefable, Jigglypuff, Lickitung gibi pembe pokemonlarla daha çok karşılaşacaksınız. Cleffa, Igglybuff ve Smoochum pokemonlarının yumurtadan çıkma olasılığı da artırılmış. Son olarak bulunduğunuz noktaya Pokemon çekmeye yarayan Lure modüllerinin süresi 6 saate çıkartılmış.

SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ TAM OLARAK NE ZAMAN SONA ERECEK?

Niantic’in açıklamasına göre Türkiye saatiyle 8 Şubat 00.01’da başlayan etkinlik 15 Şubat 00.01’de sona erecek. Yani 14 Şubat Sevgililer Günü’nün bitişi ile etkinlik de sona bitecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Apple 'Hindistan'da iPhone üretecek'09 Şubat 2017 Perşembe 13:17
  • Apple'ın merakla beklenen 'Uzay üssü' için geri sayım09 Şubat 2017 Perşembe 09:06
  • Koca koca amfiler artık cep telefonumuzda07 Şubat 2017 Salı 13:34
  • En pahalı iPhone bu ülkelerde satılıyor07 Şubat 2017 Salı 12:38
  • AppStore’dan Google Play’e büyük fark!07 Şubat 2017 Salı 11:52
  • New Balance, Apple'a rakip oldu06 Şubat 2017 Pazartesi 19:35
  • Snapchat halka açılıyor05 Şubat 2017 Pazar 18:58
  • Çöpçatanlık sitesi Tinder'a rakip geldi05 Şubat 2017 Pazar 18:57
  • 1,86 milyar kişi Facebook kullanıyor05 Şubat 2017 Pazar 17:09
  • Yapay zeka Pokerde de insanları yendi03 Şubat 2017 Cuma 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti