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Polen alerjisi mevsimi başladı! Sakal ve bıyık uyarısı

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Alerji, vücudun savunma sisteminin normalde diğer sağlıklı bireylerin reaksiyon vermediği maddelere karşı aşırı reaksiyon vermesi olarak açıklanıyor.
Polen alerjisi mevsimi başladı! Sakal ve bıyık uyarısı

Gençlerin yaklaşık yüzde 10-15’inin polen alerjik olduğunu kaydeden Uz. Dr. Ertan Sarıbaş, alerjisi olanlara önerilerde bulundu. Uz. Dr. Sarıbaş, "Polen mevsimi boyunca, alerjik olduğunuz polenlerin havada en yüksek sayıda olduğu vakitlerde evinizin pencerelerini açmayın. Polenlerin bu dönemde yüz kıllarına kolay yapışma özelliğinden dolayı, erkekler bu dönemde bıyık ve sakal bırakmamalı, günlük tıraş olmalıdır" açıklamasında bulundu

Alerji, vücudun savunma sisteminin normalde diğer sağlıklı bireylerin reaksiyon vermediği maddelere karşı aşırı reaksiyon vermesi olarak açıklanıyor.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Ertan Sarıbaş, "Genetik yatkınlığı olan bireylerde gelişir. Bir alerjene karşı reaksiyon verebilmek için bireyin önceden o alerjenle, alerjiye sebep olan etken madde karşılaşıp ona duyarlı hale gelmesi gerekir" dedi. 

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

2415868_9e5283fd67073c60fb4ea482ced74b91.jpgUz. Dr. Sarıbaş, "Alerjiye yatkın bir bireyin savunma sistemi, bir alerjenle karşılaştığında ona karşı IgE antikoru üreterek onu belleğine alır. Böylece alerjenle tekrar karşılaştığında onu tanır ve hızla reaksiyon verir. Örneğin polen alerjisi olan bir kişinin daha önce polenle karşılaşıp buna duyarlı hale gelmiş olması gerekir.

Polen gibi alerjenler vücuda girdikten sonra daha önceki temas sonrası kendine karşı üretilmiş IgE’lere giderek bağlanır. Sonrasında da alerjik iltihaba neden olan başta histamin olmak üzere bazı maddeler kana salgılanır. Bunun ardından düz kaslarda kasılma, damarlarda genişleme, damar geçirgenliğinde artış ve ödeme bağlı olarak hapşırık, burun akıntısı, burun, boğaz, damak, kulak kaşıntısı, gözlerde sulanma, kaşınma, cilt döküntüsü gibi yakınmalar ortaya çıkar. Bu alerjik yakınmalar alerjik olunan maddeyle her karşılaşıldığında tekrar eder" açıklamasında bulundu. 

GENÇLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 10-15'İ POLEN ALERJİK

2415868_9d9eb95c8b0e0d31fb1d84800b41ce7a.jpgGençlerin yaklaşık yüzde 10-15’inin polen alerjik olduğunu kaydeden Uz. Dr. Ertan Sarıbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Polen alerjisi başka bir deyişle bir gençlik dönemi hastalığıdır. Ortalama 10-15 polen mevsimi sonrası kendiliğinden azalmakta ve geçmektedir. Polen alerjisi bir başka açıdan bakıldığında, bağışıklık yani koruma sistemlerinin çok iyi çalıştığının göstergesidir. Çünkü hapşırık ve nezle korunmaya yönelik reaksiyonlardır.

Saman nezlesi en sık olarak 8 ile 20 yaş arasında başlar, 40 yaşından sonra başlaması çok ender bir durumdur. Ülkemizde ve Avrupa'da en sık alerji yaratan polen grubu, çimen polenleridir. Saman nezlesi olmak; sinüzit, astım ve gıda alerjisi gibi durumlar için risk faktörüdür. Ayrıca bu kişiler, hastalıkları tedavi edilmezse koku ve tat alma duyularını da kaybedebilirler. Koku ve tat duyuları olmayan kişiler, zehirli gaz ve gıda zehirlenmelerinden kolayca etkilenmektedir.

 

 

Ağaç polenleri ilkbaharda bir ay, çimen polenleri ilkbahardan yaz sonuna kadar ve yabani çalı polenleri ise genellikle yaz/sonbahar döneminde alerjik rahatsızlık yaratabilir. Ülkemiz bu yıl sıcak bir kış geçirdiğinden şubat başından buyana polenli dönem başlamıştır.

Tedavide korunma ve ilaç tedavisi önceliklidir. Dış ortamda gözleri tamamen kapayan bir güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Kortizon içeren burun spreyleri ve antihistaminik ilaçlar tüm polen sezonu boyunca doktor kontrolü ile kullanılabilir. Polen alerjisi olanların dörtte biri baharda astım olur veya astımsa, şikayetleri artabilir. Mutlaka doktor kontrolünden geçmeleri önerilir."

 

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