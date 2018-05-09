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Polen alerjisi nedir?

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Baharın göstergesi olan polenler havaya yayılmaya başladıkça burun kaşıntısı, hapşırık, burun akıntısı, gözlerde sulanma, kaşıntı ve kızarıklık gibi şikayetlerle kendini gösteren bahar alerjisi artıyor.
Polen alerjisi nedir?

Üstelik burun tıkanıklığının neden olduğu gece uykusuzluğu ile birlikte yaşam kalitesi ciddi oranda etkileniyor. Uzmanlar ise her yıl alerji mevsimin uzadığını belirterek önemli uyarılarda bulunuyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Acıbadem Kadıköy Hastanesi Anne Çocuk Şenliği’nde çocuk sağlığı konusunda merak edilen sorular da yanıtlandı. Sağlıklı çocuk yetiştirmek üzerine düzenlenen söyleşide bilgi veren Acıbadem Kadıköy Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Doç. Dr. Günseli Bozdoğan, baharla birlikte artan polenlerle birlikte bahar alerjisi şikayetlerinin yoğunlaştığına dikkat çekti. 

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Doç. Dr. Günseli Bozdoğan, polen alerjisinin mart ayından başlayarak alerjik nezle, göz alerjisi ve astım şikayetlerinin de artmasına neden olduğunu söyledi.
 
2 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Son 20 yılda birkaç kat artış gösteren alerjik hastalık sıklığından bahar alerjilerinin de nasibini aldığı görülüyor. Ülkemizde alerjik nezle yüzde 5-8 ,astım ise yüzde 4-5 sıklığında görülüyor. Bahar alerjisi her yaşta ortaya çıkmasına karşın 2 yaş altında polen alerjisi oldukça nadir gözleniyor. Çünkü alerji gelişebilmesi için en az iki polen mevsimi ile karşılaşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu yaş grubundaki çocuklardaki benzer belirtilerde farklı sorunları araştırmak önem taşıyor.
 
POLENLER GÜÇLENİYOR, ALERJİ MEVSİMİ ZORLAŞIYOR

Son 10 yılda 27 gün daha uzun süre polene maruz kalındığını ve bu nedenle her yıl alerji mevsiminin daha da zor geçtiğine işaret eden Doç.Dr. Günseli Bozdoğan, “Bu sonucun ortaya çıkmasında küresel ısınma, polenlerin yapısının giderek değişip daha etkili hale gelmesi, soluduğumuz havanın kalitesinin bozulması ve alerji mevsiminin uzamasının etkili olduğu düşünülüyor” diye konuştu.

HANGİ AYLARDA, HANGİ POLENLER YOĞUN?

İlkbahar sonu ve yaz başında atmosferde en yüksek düzeylere ulaşan ot polenleri arasında en sık alerjik reaksiyona yol açanlar; İngiliz çimi, domuz ayrığı, çayır kelp kuyruğu, çayır salkım otu, tatlı ilkbahar otu olarak sıralanıyor. Yabani ot polenlerinin bir kısmı ise yıl boyu havada bulunduğu için alerjik şikayetlere yol açıyor. Ağaç polenleri ise bölgesel değişim göstermekle beraber polenizasyonu şubat ayında başlayıp nisan ayına kadar devam ediyor. En yaygın olarak alerjik reaksiyona yol açan ağaç polenleri; çam, huş ağacı, servi, zeytin ağacı, kavak, kızıl ağaç ve fındık ağacı olarak sıralanıyor. Dolayısıyla bu bitkilerin bulunduğu ortamlarda daha fazla dikkat etmek gerekiyor.
 
ŞİKAYETLERİ AZALTMAK İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Polenlerden tamamen kaçınmanın mümkün olmasa da teması azaltan birtakım önlemlerin şikayetlerin azalmasına yardımcı olacağını belirten Doç. Dr. Günseli Bozdoğan, bahar alerjisini önleyecek önerilerini sıraladı: "Dışarı çıkarken gözlük ve şapka takılmalı, bu dönemde pencereleri kapalı tutulmalı, dışarıda vakit geçirilmişse eve gelince kıyafetler değiştirilip duş alınmalı, burun içini serum fizyolojik ile yıkanmalı,özellikle açık havada spor yapmaktan kaçınılmalı ve mümkün olduğunca sabah erken saatte dışarı çıkmaktan kaçınılmalı."

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