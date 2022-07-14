Polikistik over sendromunda beslenmeye dikkat

"The Food Medic" kitabının yazarı Dr. Hazel Wallace, polikistik over sendromu (PCOS) ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri paylaşıyor.

Kadınlarda görülen bir hormonal bozukluk olan polikistik over sendromu (PCOS), yumurtalıklardaki birçok iyi huylu kistin varlığına işaret eder. Regl düzensizliği, kıllanma, kilo artışı gibi birçok şikayetin yanı sıra ilerleyen dönemlerde kısırlığa da yol açabilir.

Times’ta yer alan habere göre, Dr. Hazel Wallace, “yedikleriniz PCOS sürecinde size yardımcı olabilir” diyor.

Yüksek lisansı için klinik beslenme ve halk sağlığı alanında çalışan Wallace, uygulanan beslenme tarzının PCOS’u yönetmedeki rolünün çok incelikli olduğunu belirtiyor.

Wallace, “Özellikle bitter çikolata magnezyum açısından oldukça yüksek, bu nedenle şişkinliği ve göğüs hassasiyetini azaltmaya yardımcı olabilir. Çikolata sizin tarzınız değilse, kabak çekirdeği, fındık, ıspanak ve kepekli tahıllarda da magnezyum bulunur. Bir çalışma, B6 vitamini ile alındığında en iyi şekilde çalıştığını buldu.”

EN İYİSİ AKDENİZ DİYETİ

“Soya bazlı ürünler, örneğin tofu veya soya sütü, fitoöstrojen adı verilen bitki kimyasalları içerir ve östrojen benzeri özellikler gösterir, bu nedenle PMS semptomlarını azaltmaya da yardımcı olabilir.”

“Omega-3 yağ asitleri de (yağlı balıklarda, cevizlerde ve keten tohumunda bulunur) PMS semptomlarını azaltabilir.”

“Izgara, barbekü ve kızartma; AGE’ler (ileri glikasyon son ürünleri) üretebilir. Doğurganlığınız hakkında endişeleriniz varsa, buharda pişirmek, haşlamak, kaynatmak ve hatta mikrodalgada pişirmek daha iyi olabilir.”

“En iyi olarak ortaya çıkan diyet modeli, tipik olarak renkli meyve ve sebzeler, yağlı balıklar, zeytinyağı, kuruyemişler ve tohumlar açısından zengin ve kırmızı et, işlenmiş et ve işlenmiş gıdalar gibi hayvansal ürünlerde daha düşük olan Akdeniz tarzı diyettir” açıklamasında bulundu.