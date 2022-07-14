  • BIST 2.382,44
  • Altın 959.202
  • Dolar 17.4605
  • Euro 17.4879
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYağ yakımını hızlandırıyor

Polikistik over sendromunda beslenmeye dikkat

» »
"The Food Medic" kitabının yazarı Dr. Hazel Wallace, polikistik over sendromu (PCOS) ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri paylaşıyor.
Polikistik over sendromunda beslenmeye dikkat

Kadınlarda görülen bir hormonal bozukluk olan polikistik over sendromu (PCOS), yumurtalıklardaki birçok iyi huylu kistin varlığına işaret eder. Regl düzensizliği, kıllanma, kilo artışı gibi birçok şikayetin yanı sıra ilerleyen dönemlerde kısırlığa da yol açabilir.

Times’ta yer alan habere göre, Dr. Hazel Wallace, “yedikleriniz PCOS sürecinde size yardımcı olabilir” diyor.

Yüksek lisansı için klinik beslenme ve halk sağlığı alanında çalışan Wallace, uygulanan beslenme tarzının PCOS’u yönetmedeki rolünün çok incelikli olduğunu belirtiyor.

Wallace, “Özellikle bitter çikolata magnezyum açısından oldukça yüksek, bu nedenle şişkinliği ve göğüs hassasiyetini azaltmaya yardımcı olabilir. Çikolata sizin tarzınız değilse, kabak çekirdeği, fındık, ıspanak ve kepekli tahıllarda da magnezyum bulunur. Bir çalışma, B6 vitamini ile alındığında en iyi şekilde çalıştığını buldu.”

EN İYİSİ AKDENİZ DİYETİ

“Soya bazlı ürünler, örneğin tofu veya soya sütü, fitoöstrojen adı verilen bitki kimyasalları içerir ve östrojen benzeri özellikler gösterir, bu nedenle PMS semptomlarını azaltmaya da yardımcı olabilir.”

“Omega-3 yağ asitleri de (yağlı balıklarda, cevizlerde ve keten tohumunda bulunur) PMS semptomlarını azaltabilir.”

“Izgara, barbekü ve kızartma; AGE’ler (ileri glikasyon son ürünleri) üretebilir. Doğurganlığınız hakkında endişeleriniz varsa, buharda pişirmek, haşlamak, kaynatmak ve hatta mikrodalgada pişirmek daha iyi olabilir.”

“En iyi olarak ortaya çıkan diyet modeli, tipik olarak renkli meyve ve sebzeler, yağlı balıklar, zeytinyağı, kuruyemişler ve tohumlar açısından zengin ve kırmızı et, işlenmiş et ve işlenmiş gıdalar gibi hayvansal ürünlerde daha düşük olan Akdeniz tarzı diyettir” açıklamasında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de vakalar 100 bin'i geçti14 Temmuz 2022 Perşembe 09:32
  • Yağ yakımını hızlandırıyor14 Temmuz 2022 Perşembe 09:16
  • Korkunç olay… Yüzerken beyin yiyen amip bulaştı13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:08
  • Besin zehirlenmesine karşı önlem alın13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:55
  • Uzman isimden korkutan uyarı: Yeni bir dalga var!13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:12
  • Bilim insanları: Şarküteri ürünleri kansere sebep oluyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:07
  • DSÖ'den "küresel acil durum" mesajı13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:50
  • Mide Yanması Neden Olur?13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:22
  • Kafeinin cilt üzerindeki etkisi13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:34
  • Küresel Covid-19 vaka sayıları artıyor: DSÖ'den yeni uyarı13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti