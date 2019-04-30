Poliklinik, Sağlık Merkezi ve Sağlık Ocaklarında diyetisyen görev yapacak

Sağlık Bakanlığı ile Diyetisyenler Birliği arasında imzalanan protokolle birlikte perşembe gününden itibaren bakanlığa bağlı 17 sağlık merkezi, sağlık ocağı ve poliklinikler ile 5 sağlık odasında diyetisyen görev yapacak.

Diyetisyenler Birliği tarafından görevlendirilecek diyetisyenler, merkez ve ocaklara başvuran vatandaşlara hem tedavi amaçlı poliklinik yapacak, hem de o bölgelerde bilgilendirme ve eğitim toplantıları gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim dün bakanlıkta imzalanan protokol öncesinde yaptığı konuşmada, bu protokolün, Diyetisyenler Birliği ile uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir projenin ürünü olduğunu kaydetti.

“OBEZİTE, GÜNÜMÜZDE SADECE ÜLKEMİZİN DEĞİL, TÜM DÜNYANIN ÇOK CİDDİ BİR

SORUNUDUR”

Filiz Besim, şöyle devam etti:

“Öncelikli hedefimiz, halk sağlığıdır. Biliyoruz ki obezite, günümüzde sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın çok ciddi bir sorunudur. Ve yine biliyoruz ki; obezite varsa ardından kanser, kalp, diyabet gibi birçok hastalık gelir. Eğer halk sağlığını korumayı, önlem almayı düşünüyorsak obeziteyle etkin mücadele etmemiz şarttır. Ancak koruyucu halk sağlığı çalışmaları ile erken tanı koyabilir ve hastalıklara karşı önlem alabiliriz. Ne kadar çok insana, ne kadar çok uzağa ulaşabilirsek o kadar çok vatandaşımızı sağlık anlamında koruyabiliriz ve obeziteyle mücadele edebiliriz. Diyetisyenler Birliği ile koruyucu hekimlik anlamında el ele verdik ve bir yola çıktık. Eminim ki, bu projeden çok ciddi sonuçlar elde edeceğiz.”

DİYETİSYENLERİN POLİKLİNİK HİZMETİ PROGRAMI

Sağlık Kurumları’nda aşağıda belirtilen gün ve şartlarda “Poliklinik Hizmeti” verecek:

Trenyolu Polikliniği’nde hergün; Lapta Sağlık Merkezi’nde Salı; Maraş Semt Polikliniği’nde salı-Perşembe; Değirmenlik Sağlık Merkezi’nde Çarşamba; Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde pazartesi; Dipkarpaz Sağlık Merkezi’nde Pazartesi-Cuma; Akdoğan Sağlık Merkezi’nde Salı-Perşembe-Cuma;

Esentepe Sağlık Merkezi’nde Perşembe; Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde Çarşamba; Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde Salı-Çarşamba-Cuma; Geçitkale Sağlık Merkezi’nde Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe; Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde Çarşamba; Serdarlı Sağlık Merkezi’de Pazartesi-Çarşamba-Cuma; İnönü Sağlık Merkezi’nde Pazartesi-Cuma; Akıncılar Sağlık Ocağı’nda Çarşamba; İskele Sağlık Merkezi’nde Pazartesi-Çarşamba; Lefke Sağlık Merkezi’nde hergün; Vadili Sağlık Odası’nda halk eğitimi; Paşaköy Sağlık Odası’nda Perşembe; Dörtyol Sağlık Odası’nda Salı; Dilekkaya-Beyarmudu Sağlık Odası’nda Çarşamba(dönüşümlü).