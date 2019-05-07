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Polimetre’den 23 Haziran öngörüsü: “AKP+MHP+HDP” ittifakı kurulmazsa İmamoğlu 1 milyona yakın farkla kazanır

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Polimetre'ye göre, AKP'nin yeni bir İstanbul yenilgisi erken seçimi gündeme getirir
Polimetre’den 23 Haziran öngörüsü: “AKP+MHP+HDP” ittifakı kurulmazsa İmamoğlu 1 milyona yakın farkla kazanır

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde CHP’li aday Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanacağı öngörüsünde bulunan siyasal veri analizi kuruluşu Polimetre, 23 Haziran seçimi için kolları sıvadı. Polimetre’nin 7 Mayıs 2019 sonrası öngörülerine göre, AKP adayının İstanbul seçimini kazanması çantada keklik görünmüyor. Polimetre’ye göre, AKP için tek yol  “AKP+MHP+HDP” ittifakını kurmaktan geçiyor. Yine AKP, MHP ve HDP’nin birlikte desteğini alamazsa 23-Haziran’da yapılacak seçimi 1 milyon civarında farkla kaybetmesi kaçınılmaz görünüyor.

Öcalan’ın 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştürülmesi ve mesajlarının kamuoyu paylaşmasından sonra başlayan oyların rotası tartışması Polimetre’nin çalışmasında önemli rol oynuyor. Polimetre’nin kurucusu M. Günal Ölçer, T24’e, “Kesin öngörülerde bulunabilmek için, HDP’nin tavrının belirginleşmesi önemlidir” derken, HDP’nin demokrasi cephesi içinde kalacağı yönünde görüşünü dile getirdi. Polimetre’ye göre, “HDP duruşunu değiştirirse MHP’nin duruşu önem kazanır, AKP için tek yol “AKP+MHP+HDP” ittifakını kurmak, AKP, MHP ve HDP’nin ikisinin birlikte desteğini alamazsa 23-Haziran’da yapılacak seçimi 1 milyon civarında farkla kaybetmesi kaçınılmaz olacak.”

“Erken seçim ihtimali doğabilir"

Polimetre, “23-Haziran’da tekrarlanacak bir İstanbul yenilgisinin Merkezi Yönetimin ve Cumhurbaşkanlığı Sisteminin sorgulanması ve hatta AKP’nin bir erken genel seçim ile tarih sahnesinden silinmesi sonucunu da doğurabileceğini” iddia ediyor. Kuruluş, CHP, ittifak ortakları ve bileşenlere de 23-Haziran-2019 öncesinde dikkat edilmesi gereken adımları şöyle sıralıyor:

  1. Seçmen listelerinin sağlıklı olarak düzenlenmesini izlemeleri,
  2. Seçmen listelerindeki yanlışlıkların düzeltilmesi için başvurmaları,
  3. Yapılmış veya yapılacak seçmen taşımalarının belirlenip gerekli itirazların yapılması
  4. Yeni Oluşturulacak Sandık Kurullarının Yasaya Uygun Olacağının Denetlemeleri önemlidir.
  5. Seçimlerde daha sonra itiraz etmek için bilerek arızalı yerler bırakılabilir (bıraktırabilinir) ve
  6. Farkın yeteri kadar büyük olmaması durumunda, bu arızalar ileri sürülerek tekrardan seçimi istenebilir.
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