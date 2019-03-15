Polimetre’den seçim tahmini: CHP İstanbul’da, Cumhur ittifakı Ankara’da kazanıyor

Veri analisti Polimetre.com'un kurucusu M. Günal Ölçer ve ekibi, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçime dönük çalışmalarından çıkan tahmini sonuçları T24 ile paylaştı.

CHP Genel Merkezi’ne seçimlere ilişkin verdikleri brifing ve veri madenciliği yöntemiyle yaptıkları seçim senaryolarıyla bilinen Polimetre.com, mahalli idareler seçimlerine ilişkin yaptıkları çalışmayı T24’le paylaştı. “Aday listelerinin kesinleşip, YSK tarafından yayınlanması ile birlikte hangi partilerin, hangi büyükşehir, il ve ilçelerde ittifak yaptıklarını veya ittifak yapmadan başka bir partiye destek verdiklerini görebilir olduk” diyen Polimetre.com’un kurucusu M.Günal Ölçer, şöyle dedi:

“Çalışmamızın birinci aşamasında, siyasi partilerin kararlarını dikkate alarak Yerel Seçim Senaryoları çalışmamızı güncelledik. Buna göre hangi büyükşehiri hangi siyasi partinin kazanacağı ve öngörümüzün gerçekleşme olasılığı konusunda raporumuzu tamamladık."

Her seçim çevresi için siyasi partilerin son genel seçimlerde aldıkları oy, her partinin oy oranlarındaki artışı ve eksilmeyi ‘iyimser’-ve ‘kötümser’ senaryo ile ortaya koyan Polimetre.com, büyükşehir belediye başkanlık seçimlerini esas alarak partiler arasında veya tabanda gerçekleşeceği görünen senaryo üzerinden bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaya göre;

- AKP 14, CHP 10, HDP 3, İyi Parti 2, MHP 1 büyükşehir belediyeyi kazanıyor.

- AKP elinde bulundurduğu 4 büyükşehir belediyesi İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’yi kaybediyor.

- CHP, mevcut büyükşehir belediyelerine ilaveten 4 büyükşehir belediyesi İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin’i kazanıyor.

- Önde görünmesine rağmen Mansur Yavaş Ankara’yı Cumhur ittifakına kaptırıyor.

- 13 büyükşehir için aday gösteren HDP’nin bu büyükşehirlerden Diyarbakır, Mardin ve Van’da seçimi kesin olarak kazanacağı hesaplanıyor.

Büyükşehirler

- 30 Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 316 aday yarışıyor,

- 243 aday partili, 73 aday bağımsız olarak seçimlere katılıyor,

- BTP, DSP, SP, TKP ve VP tüm büyükşehirlerde seçime katılıyor,

- Bağımsız adayların 24 tanesi İstanbul’dan seçime katılıyor,

AKP+MHP:

- AKP 27, MHP 3 büyükşehir (Adana, Manisa, Mersin) için aday gösteriyor,

- Bu 2 parti birinin aday gösterdiği yerde diğeri aday göstermeyerek, büyükşehir seçimleri için ‘tam ittifak’yapıyorlar,

- AKP; Erzurum, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Malatya, Bursa, Kahramanmaraş, Ordu Ve Şanlıurfa’da Kesin Olarak, Ankara’da ise muhtemelen (yüzde 73) seçimi kazanıyor,

- MHP; Manisa’da muhtemelen (yüzde 68) seçimi kazanıyor,

CHP+İyi Parti:

- CHP 19, İyi Parti 13 büyükşehirde aday gösteriyor,

- Şanlıurfa’da her 2 parti de aday göstermiyor,

- CHP 10 ilde (Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon) İyi Parti adayını,

- İyi Parti de 16 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Tekirdağ) CHP adayını destekliyor,

- CHP’nin İyi Parti’yi desteklediği tüm illerde oy oranı İyi Parti'’den yüksektir,

- Erzurum, Mardin, Van’da ittifak yapılmamıştır, CHP ve İyi Parti adayları birbirleri ile yarışacaklardır, bu illerde bu 2 partinin de seçim kazanma ihtimali yoktur,

- CHP; Adana, Antalya, Aydın, İzmir, Mersin Ve Tekirdağ’da Kesin Olarak, Eskişehir (yüzde 77), Hatay (yüzde 65) Ve İstanbul’da (yüzde 56) Muhtemelen Seçimi Kazanıyor,

- İyi Parti; Balıkesir (yüzde 72) Ve Denizli’de (yüzde 72) Muhtemelen Seçimi Kazanıyor,

HDP:

- 13 büyükşehir için aday gösteriyor,

- Bu büyükşehirlerden Diyarbakır, Mardin Ve Van’da seçimi kesin olarak kazanacağı hesaplanıyor,

- CHP’nin aday çıkarttığı 19 büyükşehirden, 10 tanesinde aday çıkartmıyor,

- Oy oranının CHP’den düşük olduğu hiçbir büyükşehirde aday çıkartmıyor (CHP’nin kesin kazanacağı Tekirdağ ve kesin kaybedeceği Malatya hariç),

- İyi Parti’nin aday gösterdiği 10 ilde aday gösteriyor, 3 ilde ise aday göstermiyor.