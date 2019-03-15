  • BIST 102.432
  • Altın 228,896
  • Dolar 5,4623
  • Euro 6,1819
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Polimetre’den seçim tahmini: CHP İstanbul’da, Cumhur ittifakı Ankara’da kazanıyor

»
"HDP, Diyarbakır, Mardin ve Van’ı kazanıyor"
Polimetre’den seçim tahmini: CHP İstanbul’da, Cumhur ittifakı Ankara’da kazanıyor

Veri analisti Polimetre.com'un kurucusu M. Günal Ölçer ve ekibi, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçime dönük çalışmalarından çıkan tahmini sonuçları T24 ile paylaştı.

CHP Genel Merkezi’ne seçimlere ilişkin verdikleri brifing ve veri madenciliği yöntemiyle yaptıkları seçim senaryolarıyla bilinen Polimetre.com, mahalli idareler seçimlerine ilişkin yaptıkları çalışmayı T24’le paylaştı. “Aday listelerinin kesinleşip, YSK tarafından yayınlanması ile birlikte hangi partilerin, hangi büyükşehir, il ve ilçelerde ittifak yaptıklarını veya ittifak yapmadan başka bir partiye destek verdiklerini görebilir olduk” diyen Polimetre.com’un kurucusu M.Günal Ölçer, şöyle dedi:

“Çalışmamızın birinci aşamasında, siyasi partilerin kararlarını dikkate alarak Yerel Seçim Senaryoları çalışmamızı güncelledik. Buna göre hangi büyükşehiri hangi siyasi partinin kazanacağı ve öngörümüzün gerçekleşme olasılığı konusunda raporumuzu tamamladık."

Her seçim çevresi için siyasi partilerin son genel seçimlerde aldıkları oy, her partinin oy oranlarındaki artışı ve eksilmeyi ‘iyimser’-ve ‘kötümser’ senaryo ile ortaya koyan Polimetre.com, büyükşehir belediye başkanlık seçimlerini esas alarak partiler arasında veya tabanda gerçekleşeceği görünen senaryo üzerinden bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaya göre;

- AKP 14, CHP 10, HDP 3, İyi Parti 2, MHP 1 büyükşehir belediyeyi kazanıyor.

- AKP elinde bulundurduğu 4 büyükşehir belediyesi İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’yi kaybediyor.  

- CHP,  mevcut büyükşehir belediyelerine ilaveten 4 büyükşehir belediyesi İstanbul,  Adana, Antalya ve Mersin’i kazanıyor.

- Önde görünmesine rağmen Mansur Yavaş Ankara’yı Cumhur ittifakına kaptırıyor.

- 13 büyükşehir için aday gösteren HDP’nin bu büyükşehirlerden Diyarbakır, Mardin ve Van’da seçimi kesin olarak kazanacağı hesaplanıyor.

Büyükşehirler

- 30 Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 316 aday yarışıyor,

- 243 aday partili, 73 aday bağımsız olarak seçimlere katılıyor,

- BTP, DSP, SP, TKP ve VP tüm büyükşehirlerde seçime katılıyor,

- Bağımsız adayların 24 tanesi İstanbul’dan seçime katılıyor,

AKP+MHP:

- AKP 27, MHP 3 büyükşehir (Adana, Manisa, Mersin) için aday gösteriyor,

- Bu 2 parti birinin aday gösterdiği yerde diğeri aday göstermeyerek, büyükşehir seçimleri için ‘tam ittifak’yapıyorlar,

- AKP; Erzurum, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Malatya, Bursa, Kahramanmaraş, Ordu Ve Şanlıurfa’da Kesin Olarak, Ankara’da ise muhtemelen (yüzde 73) seçimi kazanıyor,

- MHP; Manisa’da muhtemelen (yüzde 68) seçimi kazanıyor,

CHP+İyi Parti:

- CHP 19, İyi Parti 13 büyükşehirde aday gösteriyor,

- Şanlıurfa’da her 2 parti de aday göstermiyor,

- CHP 10 ilde (Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon)  İyi Parti adayını,

- İyi Parti de 16 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Tekirdağ) CHP adayını destekliyor,

- CHP’nin İyi Parti’yi desteklediği tüm illerde oy oranı İyi Parti'’den yüksektir,

- Erzurum, Mardin, Van’da ittifak yapılmamıştır, CHP ve İyi Parti adayları birbirleri ile yarışacaklardır, bu illerde bu 2 partinin de seçim kazanma ihtimali yoktur,

CHP; Adana, Antalya, Aydın, İzmir, Mersin Ve Tekirdağ’da Kesin Olarak, Eskişehir (yüzde 77), Hatay (yüzde 65) Ve İstanbul’da (yüzde 56) Muhtemelen Seçimi Kazanıyor,

- İyi Parti; Balıkesir (yüzde 72) Ve Denizli’de (yüzde 72) Muhtemelen Seçimi Kazanıyor,

HDP:

- 13 büyükşehir için aday gösteriyor,

- Bu büyükşehirlerden Diyarbakır, Mardin Ve Van’da seçimi kesin olarak kazanacağı hesaplanıyor,

- CHP’nin aday çıkarttığı 19 büyükşehirden, 10 tanesinde aday çıkartmıyor,

- Oy oranının CHP’den düşük olduğu hiçbir büyükşehirde aday çıkartmıyor (CHP’nin kesin kazanacağı Tekirdağ ve kesin kaybedeceği Malatya hariç),

- İyi Parti’nin aday gösterdiği 10 ilde aday gösteriyor, 3 ilde ise aday göstermiyor.

1552623820881-olasilik.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Portakal'a 'FETÖ' soruşturması!14 Mart 2019 Perşembe 15:07
  • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu e-Devlet'ten ücretsiz sunulacak14 Mart 2019 Perşembe 15:03
  • İstanbul'un ilçelerinde yapılan anketin sonucu açıklandı14 Mart 2019 Perşembe 15:02
  • 'AKP'nin oyları eriyor, sorumlusu ben değilim' dedi, istifa etti14 Mart 2019 Perşembe 14:59
  • Fatih Altaylı: Sadece yabancılara hizmet verecek kumarhaneler açılabilir14 Mart 2019 Perşembe 11:09
  • Adana’da esrar ile yakalanan ‘business class’ yolcuları: Kebap yemeye geldik14 Mart 2019 Perşembe 10:52
  • Yer yine Adana: "Dur" ihtarına uymayan otomobilden, polise 'kimyon baharatı' atıldı14 Mart 2019 Perşembe 10:21
  • "Akşener'i kodese tık' kampanyasına bir ayağı New York'ta olan şirket, destek mi veriyor?"14 Mart 2019 Perşembe 09:53
  • Uykusuz'dan 'ezanı protesto' kapağı13 Mart 2019 Çarşamba 18:40
  • Türkiye'nin 'depresyon'a girmesine bir adım kaldı13 Mart 2019 Çarşamba 18:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti