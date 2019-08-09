Polis 355 gram hintkeneviri ve uyuşturuculu sakız ele geçirdi

07.08.2019 tarihinde, Gazimağusa'da M.M.J.(E-20)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin bulunması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı görülen A.M.(E-22)’nin İskele’de kalmakta olduğu ikametgahta 8.8.2019 tarihinde yapılan aramada; içerilerinde toplam 3.5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan 5 adet sigara ile yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada Girne’de S.S.L. (K-23), F.B.(K-62) ve G.K.(K-54)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 11 gr ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, 48 adet çay poşeti içerisinde toplam 144 gr ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, 193 adet sigara içerisinde (her bir sigara içersinde 1 gr) toplam 193 gr hintkeneviri olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet sakız ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındıç Bahse konu şahıslar ile olayla bağlantısı olduğu görülen P.M.M. (E-20) tutuklandı.