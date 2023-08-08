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Polis açıkladı... 3 kişi kayıp...

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Polis 3 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Burak KIRDAR(E-20),Sibel SINIRGEÇ (K-22) ve Elif BALCI (K-37) aranıyor.
Polis açıkladı... 3 kişi kayıp...

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 07.08.2023 tarihinde Lefkoşa’da sakin Burak KIRDAR(E-20)’ın 06.08.2023 tarihinden beridir kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

07.08.2023 tarihindeLefkoşa’da sakin Sibel SINIRGEÇ (K-22)’in, kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

08.08.2023 tarihinde  Girne’de sakin Elif BALCI (K-37)’nın kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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