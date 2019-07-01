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Polis açıkladı, 6 ayda 326 kaçak kişi tespit edildi!

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Polis açıkladı, 6 ayda 326 kaçak kişi tespit edildi!
Polis açıkladı, 6 ayda 326 kaçak kişi tespit edildi!

Suçla mücadele kapsamında ülkemiz genelinde yapılan rutin asayiş ve trafik denetimleri sonucunda; 1 Ocak - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında ülkemizde izinsiz olarak ikamet ettikleri saptanan toplam 326 kişi tespit edilmiştir. Yapılan denetimlerde KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilen şahısların 72’si Lefkoşa, 147’si Gazimağusa, 66’sı Girne, 30’u Güzelyurt ve 11’i İskele ilçesinde tespit edilmiştir.

 

Ülkemizde izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilen 326 kişinin 123’ü ise suçla operasyonel mücadele çalışmalarının başladığı 17 Haziran - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucu tespit edilmiştir. Bu tarihler arasında KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen şahısların 45’i Lefkoşa’da, 21’i Gazimağusa’da, 30’u Girne’da, 25’i Güzelyurt’ta ve 2’si İskele’de tespit edilmişledir. 

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