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Polis açıkladı: Aplıç Sınır Kapısı’nda geçişler duracak

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Aplıç Sınır Kapısı’nda geçişler telefon alt yapı hatlarındayapılacak çalışma nedeniyle saat 11.30’dan çalışma tamamlanana kadar geçişlere kapatılacaktır.
Polis açıkladı: Aplıç Sınır Kapısı’nda geçişler duracak

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün, Aplıç Kara Giriş- Çıkış Kapısı, telefon alt yapı hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle saat 11.30’dan çalışma tamamlanana kadar geçişlere kapatılacaktır.

 

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