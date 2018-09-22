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Polis açıkladı, deniz kenarında bulunan ceset...

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Polis açıkladı, deniz kenarında bulunan ceset üzerinde adli tıp uzmanı tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede, cesette darp veya cebir izine, delici-kesici alet  yaralanması veya ateşli silah ...
Polis açıkladı, deniz kenarında bulunan ceset...

Polis Basın Subaylığı, Mersinlik - Kaplıca arasında deniz kenarında  bulunan cesedin kime ait olduğunun henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında şunlar kaydedildi: “Ceset üzerinde adli tıp uzmanı tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede, cesette darp veya cebir izine, delici-kesici alet  yaralanması veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı.

Cesedin kimliği tespit edilemedi.  

Ceset otopsi maksatları için Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.”

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