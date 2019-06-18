Polis açıkladı,sürücüler dikkat: İskele - Karpaz yolunda yoğun yağış!

İskele-Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Boğaz Otel ve Egzotik Otel önünde meydana gelen yoğun yağış nedeni ile su birikintileri meydana geldi.
Polis bu yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
İskele-Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Boğaz Otel ve Egzotik Otel önünde meydana gelen yoğun yağış nedeni ile su birikintileri meydana geldi.
Polis bu yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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