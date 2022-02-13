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Polis Akacan’ın Tutuklandığı Yönündeki Haberlerin Asılsız Olduğunu Açıkladı

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Polis Akacan’ın Tutuklandığı Yönündeki Haberlerin Asılsız Olduğunu Açıkladı
Polis Akacan’ın Tutuklandığı Yönündeki Haberlerin Asılsız Olduğunu Açıkladı

 Polis, bazı basın yayın organlarında yer alan, Bulut Akacan'ın sanal bet olayı ile ilgili olarak Mali Polis tarafından dün tutuklandığı yönündeki haberlerin asılsın olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bulut Akacan'ın, haberde iddia edildiği gibi, gerek Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerekse başka bir birim tarafından herhangi bir suç kapsamında tutuklandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır”

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