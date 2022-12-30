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Polis Akıncılar Ercan yolundaki kazanın detaylarını paylaştı

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Polis Akıncılar Ercan yolundaki kazanın detaylarını paylaştı
Polis Akıncılar Ercan yolundaki kazanın detaylarını paylaştı

Lefkoşa ve Akıncılar-Ercan anayolunda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı.


Polisin açıklamasına göre, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde, Zafer Doğan (E-31), yönetimindeki plakası  henüz tespit edilemeyen salon araçla Lefkoşa- Girne ana yoluna bağlanan kavşağa doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce çelik bariyerlere, ardından yolun solunda bulunan beton duvara çarpıp alev aldı. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Zafer Doğan kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam etmektedir.  


Öte yandan Akıncılar- Ercan Anayolu üzerinde, Yusuf Şanlıer (E-48), yönetimindeki JP 996 plakalı araçla Akıncılar'dan Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Coşkun Alaslan (E-29) yönetimindeki DV 904 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile JP 996 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şerife Şanlıer (K-43) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

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