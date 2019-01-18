Polis alkol testi eğitimi için içki içecek gönüllüler arıyor

ABD'de bir polis merkezi, memurlarına alkol testi uygulaması eğitimi vermek için 'Likör içecek gönüllüler aranıyor' ilanı verdi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Kutztown kasabasında bulunan polis merkezinin Facebook'tan yayınladığı ilan kullanıcıları hem şaşırttı hem gülümsetti.

İlanda, polis memurlarına alkol testi uygulaması eğitimi verileceği ve bunun için ‘sert likör içerek sarhoş olmak isteyen 4 gönüllü arandığı' belirtildi.

25- 40 yaşları aralığında olması istenen gönüllülerde aranan şartlar ise alkol veya kimyasal madde bağımlılığının olmaması, daha önce suç işlememiş olması ve yanlarında eğer sarhoş olurlarsa onları evlerine geri götürebilecek güvenilir biri getirmeleri.

İlan binden fazla kullanıcı tarafından paylaşıldı.