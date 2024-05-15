Polis aracının camını kırdı

Mahkemede yeminli şahadet veren Adli Şube’de görevli polis memuru Zafer Yıldız zanlının 13 Mayıs 2024 tarihinde Girne’de 18.30 raddelerinde ikamet ettiği Kantarcılar Sokakta yol içerisinde uygunsuz hal ve hareketlerde bulunup çevreye rahatsızlık verip bir kişiyi darp etmekten gözaltına alındığını söyledi. Kasti hasar, ciddi darp, rahatsızlık ve uygunsuz hal ve hareket suçlarından methaldar olduğunu söyleyen Yıldız, zanlının yol içerisinde yüksek sesle bağırıp uygunsuz hal ve hareketlerde bulunduğunu, ellerini gelişi güzel sağa sola savurup çevreye zarar verdiğini ayrıca Farzad Rayati isimli bir kişiyi darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının makul güç kullanılarak gözaltına alındığını ve polis aracına konulduğunda polis aracının arka camını ayaklarıyla vurarak kırdığını ve zarara uğrattığını söyledi.

Zanlının Girne Amerikan Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu 30 Ekim 2024 yılına kadar ülkede öğrenci izninin olduğunu ve benzeri meselelerden askıda dosyalarının olduğunu mahkemeye aktaran Polis Memuru zanlının 3 gün tutuklu kalmasını mahkemeden talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi