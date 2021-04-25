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Polis arama yapmak isteyince boğazını kesti...Üzerinden suikast kalemi çıktı

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Polis arama yapmak isteyince boğazını kesti...Üzerinden suikast kalemi çıktı
Polis arama yapmak isteyince boğazını kesti...Üzerinden suikast kalemi çıktı

Antalya'da, polisin kimlik sorduğu ve üzerini aramak istediği Kerem A., neşterle kendisini boğazından yaraladı. Üzerinde yapılan aramada ise kalem görünümlü suikast silahı, ekmek bıçağı, dikiş makası ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözaltına alınan Kerem A., gazetecilere "Kanallara çıksın da insanlar beni iyi tanısın" dedi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı içerisinde meydana geldi. Bölgede devriye gezen Yunus timleri, parkta oturan Kerem A.’nın kimliğini sorgulamak istedi. Kimliğini vermek istemeyen Kerem A. polislerle tartışırken, üzerinden çıkardığı neşterle boğazını kesti.

Kanlar içerisinde kalan Kerem A. için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bu sırada polis ekipleri Kerem A.’ya peçete vererek yarasına bastırmasını söyledi.

NEŞTER, UYUŞTURUCU VE KALEM SİLAH BULUNDU

Kerem A.’nın üzerinde arama yapan ekipler, neşter ile birlikte kalem görünümlü suikast silahı, dikiş makası, ekmek bıçağı, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Kerem A., sağlık ekipleri gelinceye kadar kanayan bölgeyi tamponla durdurmaya çalıştı. Bu esnada Kerem A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kanallara çıksın da insanlar beni iyi tanısın" dedi. 'Kendini neden kestin' sorusuna Kerem A., "Hayatla çok barışık değilim, kendime de küsmüşüm" karşılığını verdi.polisin-arama-yapmak-istemesiyle-bogazini-kes-3-14090000_o.jpg

4 BİN 50 TL PARA CEZASI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Kerem A.’ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan dolayı toplam 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

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