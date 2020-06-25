Polis arıyor... Cinayet zanlısı halen bulunamadı!

Gönyeli Yenikent'te sakın 83 yaşındaki Veysi Akdeniz, saat 22.30 sıralarında, ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.
Veysi Akdeniz’in, Necati Taşkın Sokak’taki evinde ölü bulunmasıyla ilgili başlattığı soruşturmasını genişleten polis, olayın cinayet olduğundan şüpheleniyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili Türkmenistan uyruklu 40 yaşındaki Azat Nurmamedov’un aranmakta olduğu duyuruldu.
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