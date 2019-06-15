  • BIST 90.787
  • Altın 254,429
  • Dolar 5,8790
  • Euro 6,5887
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı

» »
Polis ekipleri dün gece 21.00-01.00 saatleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı

Denetimlerde çoğunluğunu izinsiz ikamet edenler ve sahte evrakı tedavüle sürenlerin oluşturduğu 13 kişi tutuklandı.

LEFKOŞA

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Terminal bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 8 kişiye yasal işlem uygulandı.

KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi ve sahte evrakı tedavüle sürme meselesinde zanlı olarak aranmakta olan 1 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 300 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 161 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 8 kişiye yasal işlem uygulandı.

KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi, hakkında ihraç emri bulunan 1 kişi ve sahte belge ile KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 485 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 155 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

GİRNE

Girne’de gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren, kumarhaneler, barlar, kahvehaneler ve diskolarda denetimler gerçekleşti.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmesi ve bulunmaları yasak 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi; KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 510 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 125 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken muhtelif suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 200 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 54 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 16 kök hintkeneviri ele geçirildi: 2 tutuklu15 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
  • 6 kayıtsız göçmen tekneyle adadan çıkış yapmaya çalışırken yakalandı15 Haziran 2019 Cumartesi 12:30
  • Merkezi İhale Komisyonu Santral İhalesi'ne Çıkmak İçin Neyi Bekliyor?15 Haziran 2019 Cumartesi 12:16
  • Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve kapasitesini artırmaya dönük çalışmada beklenmedik sorunla karşılaşıldı15 Haziran 2019 Cumartesi 12:06
  • Tel-Sen Telefon Dairesindeki sınavsız münhalsiz istihdamı doğruladı!15 Haziran 2019 Cumartesi 12:03
  • 21 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatına son verdi15 Haziran 2019 Cumartesi 11:43
  • 93 yaşındaki İsmail Dağaşaner aranıyor15 Haziran 2019 Cumartesi 11:34
  • Telefon Dairesi'ne münhalsiz kaç istihdam yapıldı?15 Haziran 2019 Cumartesi 09:42
  • Kuyumcu soygununda tutuklama14 Haziran 2019 Cuma 22:45
  • "27 yaşımda göğüslerimi aldırdım, hayatım kurtuldu"14 Haziran 2019 Cuma 22:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti