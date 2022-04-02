Polis ayağa kalktı, Soylu geri adım sinyali verdi

Polislerin 3 olan tayin sayısını 6’ya çıkaran yeni düzenlemeleri içeren yönetmeliğin 17 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü.

İçişleri Bakanlığı polislerin yoğun tepkileri üzerine geri adım sinyali verdi.

Ankara’ada Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği’ndeki sahur yemeğine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile polis ve bekçiler katıldı.

Soylu, yemeğin ardından açıklamada bulundu. İçişleri Bakanı Soylu önce yönetmeliği savundu:

Özellikle emniyet mensuplarımızla, polislerimizle ilgili bir yönetmelik çalışması yapıldı. Buradaki temel muradımız şuydu;

Doğu ve Güneydoğu’da terörün, güvenlik güçlerimizin büyük fedakarlıkları, hükümetimizin politikaları, milletimizin bu büyük direnciyle azalmasıyla Doğu ve Güneydoğu’da, emniyet mensuplarımızın tabiriyle, şark görevlerinde mahrumiyet olan yerlerde 2 ve 3 yıllık düşürmeler yaptık.

Özellikle ikinci şark görevlerinde sene olarak az olmasına rağmen oralarda da genellikle bir, istisnai olarak da iki yıllık düşümler söz konusu oldu. İki şark var zaten, polisin kendi şeyinde iki defa şarka gitmek var.

O iki şarktan doğuyu ikiye böldük, batıyı da ikiye böldük. Bölmemizin sebebi de birtakım vilayetlere gidilmek istenmemesinden kaynaklanıyordu. Hatta oraları şarkta biraz daha avantajlı hale getirdik.

“KARARA VARDIK: YENİDEN DOĞU BİR BÖLGE, BATI BİR BÖLGE… “

Daha sonra gelen tepkileri değerlendiklerini kaydeden İçişleri Bakanı Soylu yeni karar aldıklarını şöyle duyurdu:

“Ama arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede, bu çerçevede daha neler yapılabilir diye konuştuğumuzda, şöyle bir şey daha ortaya çıktı. Arkadaşlarımızla konuştuk… tayine tabi arkadaşlarımızla da değerlendirmeler yaptık…

Doğuyu bir bölge, yine batıyı bir bölge olabilecek şekilde, Sayın Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından bir çalışma yapılması hususunda bir karara da vardık. Bir çalışma da yapacaklar.

Böylece yine ihtiyaca binaen, ihtiyaca yönelik yerlere elbetteki tayinler yapılacak. Çünkü bazı illere gidilmekten imtina ediliyor ama bizim oralar da sorumluluğumuz içinde. Tüm bunları sağlayacak adımı da İnşallah atacağımızı düşünüyoruz.