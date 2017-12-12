Polis Basın Bülteni

Müstahtem tarafından hırsızlık
07-09.12.2017 tarihlerinde, Girne’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan E.Ç. (E-47) marketin yazar kasasında muhafaza edilen toplam 2,750 TL nakit parayı çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Dükkan açma, hırsızlık
12.12.2017 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da terminal alanı içerisinde faaliyet gösteren bir otobüs firmasına ait ofis binasının pencere camı meçhul şahıs/lar tarafından kırılıp içeriye girilmiş ve içerisinden 2000 TL para çalınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Hırsızlık
1- 2016 yılı Eylül ayı - 11.12.2017 tarihleri arasında iskele’de F.S. (E-55) kendisine ait iki ayrı ikametgahının avlusunda düzenek oluşturarak İskele Belediyesine ait su şebekesinden 560 ton su çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
2- 2017 yılı Ocak ayı - 11.12.2017 tarihleri arasında, iskele’de S.D. (E-55) kendisine ait ikametgahın avlusunda düzenek oluşturarak İskele Belediyesine ait su şebekesinden 220 ton su çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Polisi darp görevden men, kanunsuz bıçak taşımak
11.12..2017 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa'da, Y.B. (E-44) bir kahvehanenin önünde çıkan darp meselesi ile ilgili olarak, olay mahalline giden polisin ayaklarına gelişi güzel tekme sallamak suretiyle darp ve görevinden men etmiştir. Akabinde aynı yerde alkollü içki tesiri altında bulunan C.E. (E-35) da tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ekmek bıçağını korkutmak maksadı ile görevli polise doğru gelişi güzel sallayıp makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, uygunsuz tavr-ı harekette bulunmuştur. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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