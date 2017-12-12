Polis Basın Bülteni

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Müstahtem tarafından hırsızlık

07-09.12.2017 tarihlerinde, Girne’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan E.Ç. (E-47) marketin yazar kasasında muhafaza edilen toplam 2,750 TL nakit parayı çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



Dükkan açma, hırsızlık

12.12.2017 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da terminal alanı içerisinde faaliyet gösteren bir otobüs firmasına ait ofis binasının pencere camı meçhul şahıs/lar tarafından kırılıp içeriye girilmiş ve içerisinden 2000 TL para çalınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Hırsızlık

1- 2016 yılı Eylül ayı - 11.12.2017 tarihleri arasında iskele’de F.S. (E-55) kendisine ait iki ayrı ikametgahının avlusunda düzenek oluşturarak İskele Belediyesine ait su şebekesinden 560 ton su çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2- 2017 yılı Ocak ayı - 11.12.2017 tarihleri arasında, iskele’de S.D. (E-55) kendisine ait ikametgahın avlusunda düzenek oluşturarak İskele Belediyesine ait su şebekesinden 220 ton su çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisi darp görevden men, kanunsuz bıçak taşımak