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Polis Basın Bülteni

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Polis Basın Bülteni
Ev açma ve hırsızlık, Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket, Yangın   

Ev açma ve hırsızlık     
14.12.2017 tarihinde, 12:00 sıralarında,  Çayönü’nde, Mırza Tayyab Aslam BAIG'ın kalmakta olduğu ikametgahın giriş kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 150 TL ve 5 ABD Doları nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D.(E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket     
15.12.2017 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Ercan Havaalanında, M.G.(E-23), beraberinde bulundurduğu 10.000 Euro muadili Döviz veya Türk lirasından fazla olan 26.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden, KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

Yangın
15.12.2017 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gaziköy'de Avcı Sokak üzerinde bulunan Münübe EKMEKÇİ'ye ait üç odalı ev içerisinde, muhtemelen çalışır durumda bulunan çamaşır kurutma makinesinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın polis itfaiye ekipleri ve Ercan Sivil Havacılık İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu mutfak odası içerisinde bulunan eşyalar tamamen, oturma odasında bulunan asma tavan, elektrik panosu, bir adet televizyon ile uydu alıcısı ise kısmen yanarak zarar görürken evin diğer odaları da çıkan isten dolayı hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

 

                                                                                              PGM – BASIN SUBAYLIĞI

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