Polis Basın Subaylığı 45 gün sonra açıklama yaptı

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:
“13 Haziran 2019 tarihinde, Ercan Havalimanında, görüntüdeki şahıs aşırı alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, cep telefonlarının X-Ray cihazından geçtiği sırada telefonlarının ıslandığı gerekçesiyle, görevli polislere küfür edip, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Görüntülerde söz konusu şahsa karşı hicbir zaman tasvip etmediğimiz şekilde davranan ve Polis Teşkilâtınının itibarını zedeleyecek tarzda harekette bulunan polis mensubu hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır.”
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