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Polis baskını yapılan evden çıkanlar: 3 adet tabanca, çok sayıda mermi, 29 adet sikke ve uyuşturucu

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Polis baskını yapılan evden çıkanlar: 3 adet tabanca, çok sayıda mermi, 29 adet sikke ve uyuşturucu
Polis baskını yapılan evden çıkanlar: 3 adet tabanca, çok sayıda mermi, 29 adet sikke ve uyuşturucu

Bugün, saat 15:30 sıralarında, Doğanköy’de Z.D.(E-37)’nin kalmakta olduğu  ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7,65 mm çapında canlı mermi, 6 adet 9 mm çapında canlı kurusıkı mermi, bir adet metal arama dedektörü ile eski eser olduğuna inanılan 29 adet sikke bulunarak emare olarak alındı.

Z.D tutuklandı.  Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor         

 

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