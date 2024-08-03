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Polis baskınında tespit edilemeyen bir maddeyi yutarak hayatını kaybetti!

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Polis ekipleri tarafından evine yapılan baskında tasarrufunda bulundurduğu tespit edilemeyen maddeyi yutan 41 yaşındaki Nezif Özhançer hayatını kaybetti.
Polis baskınında tespit edilemeyen bir maddeyi yutarak hayatını kaybetti!

Polis ekipleri tarafından evine yapılan baskında tasarrufunda bulundurduğu tespit edilemeyen maddeyi yutan 41 yaşındaki Nezif Özhançer hayatını kaybetti.

 

Polisten yapılan açıklama şöyle:

“01.08.2024 tarihinde, Güzelyurt’ta, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Polis Ekipleri tarafından Nezif ÖZHANÇER(E-41)’in kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alınmıştı.

Adı edilen arama esnasında tasarrufunda bulundurduğu tespit edilemeyen maddeyi yutması sonucu, rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.”

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