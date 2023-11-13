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Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, serbest bırakıldı

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Adli Şube Amiri olarak görev yaptığı süre içerisinde suç dosyası kapatıp karşılığında rüşvet almakla suçlanan Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, geçtiğimiz hafta, tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmişti.
Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, serbest bırakıldı

2016-2017 yılları arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olarak görev yaptığı süre içerisinde suç dosyası kapatıp karşılığında rüşvet almakla suçlanan Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, geçtiğimiz hafta, tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmişti.

“Kamu görevlisi tarafından rüşvet alma”, “Resmi evrak sahteleme” ve “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme” suçlamaları ile aleyhinde dava açılan polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan’ın yargılandığı davada bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

Altan’ın aleyhine getirilen suçlamalar geri çekilirken, Ali Savaş Altan yargılandığı davadan beraat etti.

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