“Polis Birimleri Tanıtım Etklinliği” Lefkoşa'da düzenleniyor

Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında, 29 Haziran 2024 Cumartesi günü 19:00-23:00 saatleri arasında, Lefkoşa Zahra Sokak’ta gerçekleştirilecek “Polis Birimleri Tanıtım Etklinliği” ile Polis Birimleri halka tanıtılarak Polis-Halk işbirliği güçlendirilecektir.
Etkinlikte, Zahra Sokak’ta kurulacak stantlarda Polis Birimleri halka tanıtılarak çeşitli gösteriler yapılacak, bilgilendirici el broşürleri dağıtılacak ve Polis Örgütü’nde kullanılan çeşitli motorlu araçlar sergilenecektir.
Polis Mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası’nın da, halka müzik dinletisi sunacağı “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliğine” tüm halkımız aileleri ile birlikte davetlidir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.