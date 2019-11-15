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Polis bu yollar için uyardı

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KKTC Bisiklet Federasyonu ve Green Pedal Cycling Kulübü tarafından organize edilen bisiklet yol yarışı nedeniyle, İskele - Gazimağusa Anayolu’nun bir bölümü yarın ve 17 Kasım Pazar günü trafik akışına kapalı olacak.
Polis bu yollar için uyardı

Polisten verilen bilgiye göre, yarın İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde gerçekleşecek 11 km’lik parkur nedeniyle; İskele - Gazimağusa Anayolu’nun Graner Çemberi ile Salamis Çemberi arasında kalan kısmı, 07:30-14:00 saatleri arasında Gazimağusa gidiş yönünde trafik akışına kapatılacak. Bu iki çember arasındaki ulaşım, Gazimağusa’dan Karpaz yönüne gidiş için kullanılan çift şeritli yoldan tek şerit halinde gidiş ve geliş olarak sağlanacak. 

17 Kasım Pazar günü ise; İskele Long Beach Babutsa Büfe önünden başlayıp aynı noktada sonra erecek olan 55 km’lik kısa ve 89,3 km’lik uzun parkur sırasında yol yarışının yapılacağı güzergâhlarda yarışçılara polis eskortu eşlik edecek. 55 km’lik kısa parkur; İskele Long Beach - Babutsa Büfe önünden başlayıp, Mağusa istikametinden ilk kavşaktan geri dönülüp, Karpaz istikametine devam edilerek, Lokum Kavşağı, İskele Kavşağı, Sınırüstü, Geçitkale Kavşağı, Alaniçi, Dörtyol Kavşağı, Korkuteli Yolu, Mutluyaka Kavşağı, Mutluyaka – Salamis Yolu’nu takiben Long Beach - Babutsa Büfe önünde yarış son bulacak. 

89,3 km’lik uzun parkur ise; İskele Long Beach - Babutsa Büfe önünden başlayıp, Mağusa istikametinden ilk kavşaktan geri dönülüp, Karpaz istikametine devam edilerek Lokum Kavşağı, İskele Kavşağı, Sınırüstü, Geçitkale Kavşağı, Tatlısu, Kaplıca, Büyükkonuk, Kilitkaya, Ergazi, Kurtuluş, İskele Boğazını takiben Long Beach - Babutsa Büfe önünde yarış son bulacak.

Ayrıca yarın Ergazi - İskele bölgesinde, 08:00- 17:00 arasında  2019 Ralli Şampiyonası 6’ncı yarışı yapılacak.  

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