Polis Bugün Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Eden 39 Kişiyi Tutukladı

Ülke genelinde bugün sokağa çıkma yasağını ihlal eden 39 kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, bu sabahtan akşam saat 18.00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde tespit edilen bu kişiler hakkında yasal işleme gidildi.
Ülke genelinde bugün sokağa çıkma yasağını ihlal eden 39 kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, bu sabahtan akşam saat 18.00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde tespit edilen bu kişiler hakkında yasal işleme gidildi.
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