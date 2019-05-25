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Polis Cezaevindeki ölüm ile ilgili açıklama yaptı, Ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak!

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Polis Cezaevindeki ölüm ile ilgili açıklama yaptı, Ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak!
Polis Cezaevindeki ölüm ile ilgili açıklama yaptı, Ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak!

Polis Basın Subaylığı, Çalık’ın ‘uyuşturucuya bağlı’ yaşamını yitirdiği iddiaları üzerinde açıklama yaptı:
“Merkezi Cezaevi’nde hükümlü tutuklu olarak bulunan Mithat Can Çalık'ın bugün kalmakta olduğu koğuş içerisinde
rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde söz konusu şahsın uyuşturucudan dolayı öldüğü yönünde asılsız haberler yorumlar yer almaktadır.
Meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması çok yönlü olarak devam etmekte olup, Mithat Can Çalık'ın ölüm sebebiyle ilgili bu aşamada herhangi bir tespit olmadığı gibi, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.

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