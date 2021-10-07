Polis, çocuk cinsel istismarı için anneyi araştırdıklarını doğruladı

Rum Polisi Perşembe günü, üç kızını cinsel istismar ve sömürmekle suçlanan bir anne ve eşini araştırdıklarını doğruladı, ancak davayla ilgili daha fazla ayrıntıyı doğrulamak veya reddetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.
Çeşitli yayın organları, çiftin çocuk pornografisi üretmekten 17 suçlamayla karşı karşıya olduğunu bildirerek, adamın kadından çocuklara karşı müstehcen eylemlerde bulunmasını istediğini ve ayrıca onların kaydedilmesini ve fotoğraflarının çekilmesini istediğini söyledi.
Lambrianidou, soruşturmanın bu aşamasında herhangi bir açıklama yapmanın tehlikeli olduğunu belirterek, "ayrıntıları yayınlamanın daha da tehlikeli olduğunu" da sözlerine ekledi.“Dün gördüklerimiz özellikle bizi rahatsız ediyor, çünkü mağdurları rahatsız ediyor”.Mağdurlara gizlilik sözü veriliyor, ancak davalarını medyada görmenin onları konuşmayı veya işbirliği yapmayı reddetmelerine ve hatta ifşa olduklarını hissederek geri çekilmelerine neden olduğunu söyledi.Her iki yetişkin de tutuklandı ve Kasım ayı ortasında mahkemeye çıkmaları bekleniyor. Her ikisi de kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.