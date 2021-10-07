Polis, çocuk cinsel istismarı için anneyi araştırdıklarını doğruladı

Rum Polisi Perşembe günü, üç kızını cinsel istismar ve sömürmekle suçlanan bir anne ve eşini araştırdıklarını doğruladı, ancak davayla ilgili daha fazla ayrıntıyı doğrulamak veya reddetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Çeşitli yayın organları, çiftin çocuk pornografisi üretmekten 17 suçlamayla karşı karşıya olduğunu bildirerek, adamın kadından çocuklara karşı müstehcen eylemlerde bulunmasını istediğini ve ayrıca onların kaydedilmesini ve fotoğraflarının çekilmesini istediğini söyledi.